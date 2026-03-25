Оливър Стоун снима в София първия си игрален филм от 10 г. насам

София е една от локациите, на които режисьорът Оливър Стоун снима новия си игрален филм White Lies („Бели лъжи“), съобщи Deadline. Освен българската столица, снимките се провеждат и в Рим, Италия, и Банкок, Тайланд, уточнява сайтът.

Трикратният носител на „Оскар“ Оливър Стоун вече е започнал работата по White Lies, който е първият му игрален филм от десет години. Сред звездите в продукцията е Джош Хартнет („Опенхаймер“, „Блек Хоук“).

Режисьорът на „Взводът“, „Роден на четвърти юли“ и „Дж. Ф. Кенеди“ е и автор на сценария на филма. Проектът е описан като отклонение от досегашната му работа – по-интимна история, посветена на семейството, загубата и болката, както и на начина, по който любовта се променя през живота ни, отбелязва Deadline..

Разказан през три поколения, филмът проследява Джак Фрийман (Хартнет) – дете на разведени родители, което повтаря техните грешки в собствения си брак и отношенията с децата си. Чувствайки се в капан, той поема на страстно пътешествие в търсене на свобода, но се оказва още по-изгубен. Срещата му с жена, чийто живот е коренно различен от неговия, го повежда към неочаквано себепознание.

„След близо 10 години отсъствие от игралното кино имам чувството, че започвам отначало – както когато направих „Взвод“ и „Салвадор“ през 1986 г. Надявам се White Lies да намери своя естествен дом, защото това е вечна история за любовта,“ каза Оливър Стоун пред Deadline.

„Оливър изследва в White Lies една много лична вселена – напълно нов материал от режисьор, на когото отдавна се възхищавам и с когото съм развълнуван да работя“, коментира проекта Джош Хартнет.

Филмът е продуциран от Фернандо Суличин („Мелания“) заедно с Максимилиан Арвелайз и Джордан Гертнер от New Element Media – компанията, стояща зад предишните проекти на Стоун „Диваци“ и „Сноудън“.

Стоун се опитва да реализира White Lies повече от десетилетие. Преди около осем години една от версиите е предвиждала Бенисио дел Торо в главната роля. В последно време режисьорът се фокусира основно върху документално кино, припомня Deadline.

„Изключително сме щастливи, че Оливър Стоун – автор с толкова силен и разпознаваем глас, се завръща като сценарист и режисьор на пълнометражен филм за първи път след „Сноудън“,“ отбеляза Суличин. „Той стои зад някои от най-влиятелните филми на последните десетилетия, а с White Lies се връща към оригиналното и вечно разказване на истории, което публиката обича. Джош Хартнет е актьор с изключителна дълбочина и инстинкт – точно това, от което тази история има нужда.“

