Клисурски и Адемов: Активираме мярката от 20 евро за скъпо гориво

Служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи по време на брифинг, че от днес стартира мярката от 20 евро за най-нуждаещите се български граждани заради високите цени на горивата в трети пореден ден.

“Националната агенция за приходите вече публикува данните за цените и на дизела, и на бензин 95 всеки ден на своя сайт, така че всички български граждани ще могат да видят цените на горивата на дребно от 1 март до днешна дата и така всеки ден за напред”, обясни Клисурски.

"Важно е също така да се отбележи, че в последните четири дни - от 21 до 24 март, макар и да достигнахме тези нива и от 1 евро и 60 за дизела, все пак се наблюдава и една стабилизация на цените. На 21 март дизелът беше 1 евро и 59, и 22, 23 и 24 март - 1 евро и 60, докато бензинът 95 за целия период от тези четири дни е 1 евро и 43 цента. Достигнахме нивото, мярката се активира в подкрепа на българските граждани, които имат право на помощта, но има и едно сравнително краткосрочно стабилизиране на цените”, каза още финансовият министър.

"Вече над 800 бензиностанции, от близо 4000, са проверени за нивата на техните маржове, така че всъщност, всяко повишение на цените да е единствено резултат от обективни пазарни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение”, каза по време на брифинга министъра.

Клисурски добави, че в най-скоро време се очаква правителството да обяви и пакет от мерки за бизнеса. “Тази седмица премиерът и членове на правителството провеждат срещи със секторни организации, обясни още финансовият министър.

“Хората вече могат да подават заявления за мярката, като то се подава еднократно. Парите ще се получат през април”, обясни социалният министър Хасан Адемов.

Той обясни, че две категории лица ще имат право да получат тази компенсация. В първата категория попадат хора, които имат банкови сметки в Агенция "Социално подпомагане" и получават средства от нея.

"Те няма нужда да подават заявления - автоматично ще получат по сметките си тези 20 евро", каза Адемов.

Във втората категория попадат хора, които нямат плащания от Агенция "Социално подпомагане". Те трябва да подадат заявления в същата агенция. Това заявление ще бъде предоставено еднократно. Няма да се налага всеки месец да се подава, ако следващия месец пак бъде активирана мярката.