Путин твърди, че Навални се е отровил сам, той: Сварих си "Новичок"

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Снимка: Instagram
В телефонен разговор с президента на Франция Еманюел Макрон Владимир Путин е предположил, че опозиционерът Алексей Навални може и да се е отровил сам с "Новичок", съобщават от в. "Монд". Руският президент говорил с презрение за отровения активист и го нарекъл "обикновен размирник в интернет, симулирал и преди различни болести", съобщи на сайта си BBC.
Разбира се, тази версия не остана и незабелязана от самият Навални, който публикува шеговит пост в Instagram.
"Хубава версия. Според мен заслужава най-внимателно проучване. Сварил съм си "Новичок" в кухнята. Тайничко съм отпил от бутилчица в самолета. Изпаднал съм в кома. А преди това съм се разбрал с жена ми, с приятели и колеги, че ако здравното министерство настоява да ме откарат за лечение в Германия, в никакъв случай да не допускат това. Да умра в болницата в Омск и да се озова в моргата в Омск, където да заключат: "Поживял си е, стига му толкова" - ето крайната цел на хитрия ми план", иронизира Навални.
"Путин обаче ме надхитри. Не му минават такива. В крайна сметка като глупак съм лежал 18 дни в кома, без обаче да постигна своето. Провокацията не успя!", пише опозиционерът.
Все още не е ясно как "Новичок" е попаднал в организма на Навални. Според екипа му виновник за това не е чаят, който опозиционерът е изпил на летището в Омск, а бутилки вода в хотелската му стая. Разследващите в Германия настояват и за връщането на дрехите, с които е бил облечен Навални, когато се е почувствал зле. Те са били отнети от руските власти преди активистът да бъде изпратен за лечение в Берлин. В самолета той е бил качен гол.
Според "Монд" в разговора Путин казал още, че "Новичок" не е с толкова сложен състав, колкото се е твърдяло преди. Освен това той подхвърлил да се провери версия, според която случилото се с Навални било свързано с Латвия, където живеел един от разработвалите "новичок".
Вижте тази публикация в Instagram.
«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!