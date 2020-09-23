Путин твърди, че Навални се е отровил сам, той: Сварих си "Новичок"

В телефонен разговор с президента на Франция Еманюел Макрон Владимир Путин е предположил, че опозиционерът Алексей Навални може и да се е отровил сам с "Новичок", съобщават от в. "Монд". Руският президент говорил с презрение за отровения активист и го нарекъл "обикновен размирник в интернет, симулирал и преди различни болести", съобщи на сайта си BBC.

Разбира се, тази версия не остана и незабелязана от самият Навални, който публикува шеговит пост в Instagram.

"Хубава версия. Според мен заслужава най-внимателно проучване. Сварил съм си "Новичок" в кухнята. Тайничко съм отпил от бутилчица в самолета. Изпаднал съм в кома. А преди това съм се разбрал с жена ми, с приятели и колеги, че ако здравното министерство настоява да ме откарат за лечение в Германия, в никакъв случай да не допускат това. Да умра в болницата в Омск и да се озова в моргата в Омск, където да заключат: "Поживял си е, стига му толкова" - ето крайната цел на хитрия ми план", иронизира Навални.

"Путин обаче ме надхитри. Не му минават такива. В крайна сметка като глупак съм лежал 18 дни в кома, без обаче да постигна своето. Провокацията не успя!", пише опозиционерът.

Все още не е ясно как "Новичок" е попаднал в организма на Навални. Според екипа му виновник за това не е чаят, който опозиционерът е изпил на летището в Омск, а бутилки вода в хотелската му стая. Разследващите в Германия настояват и за връщането на дрехите, с които е бил облечен Навални, когато се е почувствал зле. Те са били отнети от руските власти преди активистът да бъде изпратен за лечение в Берлин. В самолета той е бил качен гол.

Според "Монд" в разговора Путин казал още, че "Новичок" не е с толкова сложен състав, колкото се е твърдяло преди. Освен това той подхвърлил да се провери версия, според която случилото се с Навални било свързано с Латвия, където живеел един от разработвалите "новичок".