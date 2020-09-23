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Путин твърди, че Навални се е отровил сам, той: Сварих си "Новичок"

"Хубава версия", пише иронично опозиционерът
23 сеп 2020 11:00, Нели Христова
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Путин твърди, че Навални се е отровил сам, той: Сварих си "Новичок"
Снимка: Instagram

В телефонен разговор с президента на Франция Еманюел Макрон Владимир Путин е предположил, че опозиционерът Алексей Навални може и да се е отровил сам с "Новичок", съобщават от в. "Монд". Руският президент говорил с презрение за отровения активист и го нарекъл  "обикновен размирник в интернет, симулирал и преди различни болести", съобщи на сайта си BBC.

Разбира се, тази версия не остана и незабелязана от самият Навални, който публикува шеговит пост в Instagram.

"Хубава версия. Според мен заслужава най-внимателно проучване. Сварил съм си "Новичок" в кухнята. Тайничко съм отпил от бутилчица в самолета. Изпаднал съм в кома. А преди това съм се разбрал с жена ми, с приятели и колеги, че ако здравното министерство настоява да ме откарат за лечение в Германия, в никакъв случай да не допускат това. Да умра в болницата в Омск и да се озова в моргата в Омск, където да заключат: "Поживял си е, стига му толкова" - ето крайната цел на хитрия ми план", иронизира Навални.

"Путин обаче ме надхитри. Не му минават такива. В крайна сметка като глупак съм лежал 18 дни в кома, без обаче да постигна своето. Провокацията не успя!", пише опозиционерът. 

Все още не е ясно как "Новичок" е попаднал в организма на Навални. Според екипа му виновник за това не е чаят, който опозиционерът е изпил на летището в Омск, а бутилки вода в хотелската му стая. Разследващите в Германия настояват и за връщането на дрехите, с които е бил облечен Навални, когато се е почувствал зле. Те са били отнети от руските власти преди активистът да бъде изпратен за лечение в Берлин. В самолета той е бил качен гол.

Според "Монд" в разговора Путин казал още, че "Новичок" не е с толкова сложен състав, колкото се е твърдяло преди. Освен това той подхвърлил да се провери версия, според която случилото се с Навални било свързано с Латвия, където живеел един от разработвалите "новичок".

 
 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

Публикация, споделена от Алексей Навальный (@navalny) на

По публикацията работи: Нели Христова

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Навални поиска дрехите си от Русия, може да има "Новичок" по тях
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Напиши коментар Коментари
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анонимен преди 48 секунди
До Анонимен
Неназовани източници?! Какъвто ще да е линка! Северен поток 2 е източника!
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Д2 преди 2 минути
Посланикът ни в Пакистан е отзован след схема с мита и луксозно “Бентли. Става въпрос за Александър Парашкевов, който от едва година бе на поста. Алооо, журналисти....?!
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Анонимен преди 3 минути
До Мишо

Я дай линк към това "комюнике".
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Анонимен преди 3 минути
Когато агента вече не е от полза отравянето и смъртта му все още могат да свършат някаква работа на господарите му.
Напоследък се натравят само пропаднали агенти.
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Анонимен преди 4 минути
Български русофил - това е тежко болно същество , в сравнение с което и най-тежкия случай в психиатрията е просто леко неразположение .
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Анонимен преди 4 минути
това му е бизнесът не е първият да се отравя сам няма и да е последният ,пари се дават за постигнати резултати .
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Анонимен преди 5 минути
Хахаха, отровил се сам. От къде ще го вземе тоя новичок ?
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Мишо преди 6 минути
Току що си направих труда да прочета официалното комюнике от разговора на Путин с Макрон относно Навални.
Никъде няма дори и следа от подобно изказване, което въобще не е в стила на Путин.
Руската позиция е, че не е имало следи от отравяне по време на прегледа и изследванията взети в болницата в Омск!
От тук и въпроса към тази статия и Навални - как да е казал нещо, което е в разрез с официалната позиция на Кремъл.
Явно и статията и Навални лъжат - както е и цялата ситуация ИЗМИСЛЕНА!!!!
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Анонимен преди 8 минути
РУСОФИЛИТЕ СЕЯТ ОМРАЗА И ЖЪНАТ САНКЦИИ
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Анонимен преди 10 минути
*** започна да ръси по-големи бисери и от Тиквата ...
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Анонимен преди 10 минути
За болния русофилски мозък няма обяснение предложено от другаря Путин, което да звучи неправдоподобно. Щом той го казва, значи е истина!
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Анонимен преди 10 минути
И при този случай,както със Скрипал версиите за "отравянето" се променят ден за ден.
Толкова ли за тъпи взимате руските служби,че да оставят поне три часа след напускането на хотела от Навални "заразените бутилки" с минерална вода.Ако в тях е била сипана отровата от групата "Новичок" на петата минута след освобождаването на стаята група чистачи щяха да ликвидират всички улики.Нещо много намирисва тази история,съшита с бели конци.Как пък никой от натровените с "Новичок" не умря-тема за размисъл
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Путин не е лъжец преди 10 минути
Той е с психически отклонения.
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Анонимен преди 14 минути
Този *** Навални е един обикновен продажник.Проучете миналото му.За да обвинят Путин запада е готов на провокация.
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Анонимен преди 14 минути
най-скъпо платения алкохолик на света
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Анонимен преди 15 минути
Следва Навални да направи втори опит за самоубийство (най-вероятно успешен) с 50 изстрела в главата.
Според Путин го планирал в близко бъдеще
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diana21 преди 15 минути
Смешно, несмешно, но това не значи, че не е възможно - Путин познава вероятно по-добре този човек от повечето хора доколкото и двамата идват от КГБ..Възможно е да се инсценира подобно нещо, въпросът е дали е реално. Путин го споменава само като версия, но не е прав да презира човека!Аз обаче наистина не разбирам как руснаците не разбират,че да си работил за КГБ само пречи на страната в международните отношения-не може да се очаква някой на Запад да те приеме с отворени обятия,пречи в отношенията
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Зозо преди 15 минути
Хахахахаааа, така е в диктатурите. Да си правят сметка Радев и руските слуги.... :))))))))))
Не построят ли руската тръба и Белене ги чака същата почерпка.
Парите са ги взели аванс червените тарикати :))))))))))))))))))))))))) Добре, че спряха ЮП, иначе щяхме да осъмнем с любезни зелени човечета :)))))))))))))))))))))))))))))))))
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Анонимен преди 17 минути
Ааахахахаха! Как си предстаеяте, че Путин който е политически играч номер едно в света ще каже това? Само нескопосани фейкове от евроатлантипеските медии!
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Писна преди 17 минути
ми от тоя лигльо навални, наковални или както там му е името! Дано другия път да няма пропуск!
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