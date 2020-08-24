20-годишен шофьор блъсна велосипедист в Слънчев бряг

52-годишен мъж е настанен в болница след пътен инцидент в Слънчев бряг, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

В събота, около 23.45 ч., на кръстовището до хотел "Ялта" в Слънчев бряг, лек автомобил "Киа Сийд", блъска велосипедист.

Автомобилът, с великотърновска регистрация, е управляван от 20-годишен мъж от Свищов. По неустановени до момента причини блъска 52-годишен велосипедист от Мадан.

Той е откаран до УМБАЛ - Бургас. Мъжът е с изкълчена ключица и без опасност за живота.