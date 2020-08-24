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20-годишен шофьор блъсна велосипедист в Слънчев бряг

Мъжът е без опасност за живота
24 авг 2020 09:38, Ния Христова
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20-годишен шофьор блъсна велосипедист в Слънчев бряг
Снимка: Pixabay

52-годишен мъж е настанен в болница след пътен инцидент в Слънчев бряг, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

В събота, около 23.45 ч., на кръстовището до хотел "Ялта" в Слънчев бряг, лек автомобил "Киа Сийд", блъска велосипедист.
 
Автомобилът, с великотърновска регистрация, е управляван от 20-годишен мъж от Свищов. По неустановени до момента причини блъска 52-годишен велосипедист от Мадан. 
 
Той е откаран до УМБАЛ - Бургас. Мъжът е с изкълчена ключица и без опасност за живота.  
 
По публикацията работи: Ния Христова

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Анонимен преди 1 час
Книжка имал ли е? А български говори ли? Сега ще сърбате попарата на продадените книжки и ще се избивате по пътищата.
БГ е на първо място по смърт на пътя в цяла Европа, в цяла Европаааааа. Факт! Прочетете го онлайн.
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наблюдател преди 1 час
20 годишния е слънчасал на Слънчака и затова така е станало.
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Анонимен преди 1 час
До Анонимен 4

Би ли казал, кога, как и къде те блъсна и натроши велосипедист?
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Анонимен преди 1 час
Пишете за блъснат велосипедист , а като мене ме блъсна велосипедист като пешеходец на тротоара и ме потроши здраво - не пишете, че на всичкото отгоре наглярът избяга и ме остави да се превивам на тротоара... нямаше никакво право да си кара с такава скорост на тротоара....те са навсякъде - направиха им велоалеи - човек не смее да си помисли вече да се доближи до велоалея, по улиците, по тротоарите , по пешеходните зони и карат като ненормални... Къде пешеходците могат да си ходят спокойно?
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Анонимен преди 2 часа
нормално за слънчака, там се надрусват от сутринта и после цял ден не знаят на кой свят са
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Хейта преди 2 часа
Крият от вас, но тия и двамата са потомствени МОТОРИСТИ-донори под прикритие! Нека хейта започне сега!
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Те преди 2 часа
и от Мадан и от Свищов са все еднакво некомпетентни като участници в движението.
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