Акция в с. Плешивец, полицията иззе незаконни оръжия

Полицията във Видинско иззе незаконно притежавани огнестрелни оръжия и боеприпаси при операция в село Плешивец, община Ружинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Акцията е проведена във вторник от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към областната дирекция и криминалисти от Районното управление в Белоградчик.

При претърсване в къща в селото, собственост на 68-годишен мъж, органите на реда са открили и иззели пушка, пистолет и шест боеприпаса за тях. По данни на полицията оръжията са били притежавани незаконно.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.

Преди дни полицията иззе и части от две самоделни пушки, както и три патрона 12-и калибър от частен имот в село Подгоре, община Макреш, пише БТА.