IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 87

Акция в с. Плешивец, полицията иззе незаконни оръжия

Те са открити в дома на 68-годишен мъж

17.06.2026 | 16:37 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията във Видинско иззе незаконно притежавани огнестрелни оръжия и боеприпаси при операция в село Плешивец, община Ружинци, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Акцията е проведена във вторник от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към областната дирекция и криминалисти от Районното управление в Белоградчик.

Свързани статии

При претърсване в къща в селото, собственост на 68-годишен мъж, органите на реда са открили и иззели пушка, пистолет и шест боеприпаса за тях. По данни на полицията оръжията са били притежавани незаконно.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Белоградчик.

Преди дни полицията иззе и части от две самоделни пушки, както и три патрона 12-и калибър от частен имот в село Подгоре, община Макреш, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

полиция пушка пистолен боеприпаси оръжия
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem