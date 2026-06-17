67% от украинците не искат Зеленски за президент след войната

По-голямата част от украинците, анкетирани в проучване, проведено от Киевския международен институт по социология (KIIS), вече не си представят Зеленски като президент след края на войната. 67% от анкетираните очакват някой друг да поеме поста.

В проучването на KIIS украинците бяха попитани дали ще е необходима промяна в централното правителство, за да се възстанови страната след края на войната. Анкетираните можеха да изберат повече от един отговор, включително президент, правителство и Върховна рада.

Очакванията за промяна на поне едно ниво на централното правителство са се увеличили в сравнение с 2023 г., но това увеличение е по-малко, отколкото за най-високата длъжност в страната. В момента 88% от анкетираните изразяват такава нужда, в сравнение със 73% преди три години.

83% от украинците очакват промени в състава на Върховната рада. През 2023 г. 69% от анкетираните са посочили този отговор. В случая с Министерския съвет тази цифра в момента е 74%, в сравнение с 47% преди три години.

67% очакват смяна на президента след края на войната

Резултатите от проучването са анализирани, за да се определи връзката между отговорите на украинците и доверието им в Зеленски, или липсата на такова. 33% процента от анкетираните, които "напълно се доверяват" на президента, смятат, че би било необходимо да се назначи някой друг за държавен глава. Повече от половината от тези, които "донякъде се доверяват" на украинския лидер (68%), също споделят това мнение. Почти всички от тези, които "не се доверяват" на президента, подкрепят промяна на тази позиция след края на войната.

Изпълнителният директор на KIIS Антон Грушецки посочи, че мнозинството украински граждани се доверяват на настоящия президент и не одобряват идеята за провеждане на избори по време на войната. Той също така подчерта, че възгледи, поставящи под въпрос легитимността на управлението на Зеленски поради невъзможността за провеждане на избори, се изразяват от малцинство от украинските граждани.