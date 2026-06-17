САЩ привличат технологични гении във въоръжените сили

Американската армия и военноморските сили създават пътища за професионалисти в областта на технологиите в средата на кариерата си да постъпят във въоръжените сили – с надеждата, че експертният опит от частния сектор ще им помогне да развият по-големи бойни способности.

Преди по-малко от година министърът на отбраната Пийт Хегсет призова за по-голям акцент върху физическата подготовка в редиците на американските въоръжени сили. Хегсет, бивш водещ на телевизионни предавания през уикенда по Fox News, се стреми да внедри "воински дух" във въоръжените сили на САЩ. Въпреки това, Американската армия и Американският флот също увеличиха набирането на кадри от технологичния сектор, който не винаги е бил известен като най-физически подготвеният.

Технологичните специалисти наистина обхващат широк спектър от физически характеристики, а индустрията вече се е отдалечила от историческия стереотип за "заседналия офисен работник".

Така или иначе, миналата седмица бе съобщено, че "втора група" от бизнес и технологични мениджъри е била приета директно в Американската армия като офицери с чин на ротен командир, като са пропуснали обичайните предварителни етапи на процеса на набиране. Това набиране идва само година след като четирима висши мениджъри бяха назначени за подполковници, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Миналата седмица Министерството на ВМС обяви, че ще стартира „целенасочено национално търсене на таланти за набиране на елитни професионалисти в областта на търговските технологии в Отдела за иновации на ВМС (NIU) към Резерва на ВМС". ВМС на САЩ ще използва пътя на директното назначаване като начин да привлече старши инженери, софтуерни архитекти и технически лидери, които да помогнат за "решаването на критични предизвикателства в морските технологии".

За разлика от Сухопътните войски на САЩ, които се стремяха да набират кадри от висшето ръководство на утвърдени фирми и предприятия,

Военноморските сили „търсят професионалисти, които са работили като служители в стартиращи компании в ранна фаза или имат доказан опит в създаването на продукти с голямо въздействие в мащаб“. Лицата, които отговарят на критериите, ще получат пряко назначение като офицери в Резерва на Военноморските сили, което ще им позволи да запазят настоящата си кариера и след това да работят с този клон на въоръжените сили като страничен проект.

ВМС на САЩ също така заявиха, че търсят лица с опит в "квантова информация, наука за данните, изкуствен интелект, машинно обучение, роботика, както и автономни и безпилотни системи". Приоритет ще се дава на експерти с умения в „софтуерно инженерство, DevOps, облачна архитектура, киберсигурност, офанзивни или дефанзивни кибероперации, съвременни комуникации и мрежово инженерство“.

ВМС на САЩ не са посочили какво звание биха могли да получат тези лица, но вероятно то ще зависи от тяхната експертиза, както и от настоящата им корпоративна длъжност и стажа им в съответната област. Не е ясно също колко души биха могли да бъдат избрани за тези възможности.

Военноморската академия на Съединените щати (USNA) вече е известна със своята високо ценена специалност "Кибероперации" и сега предлага задължителен основен курс по киберсигурност за всички кадети. Учебната ѝ програма включва също курсове по разпределени изчисления, мрежи и технологии за инфраструктура, свързани с облачните технологии, а в момента предлага и специална програма и курсове по изкуствен интелект. Съгласно мандат на Конгреса и институционалната политика, поне 65 процента от всички курсанти, завършващи в Анаполис, трябва да придобият диплома в областта на науката, технологиите, инженерството или математиката (STEM).

В допълнение към лицата от технологичната общност, които получиха директни назначения в Американската армия, службата обяви, че програмата за подoфицери на „Армейската софтуерна фабрика“ е достигнала нов важен етап. Според изявление на армията за медиите седем души станаха първите „подoфицери по софтуерни операции, завършили Училището за кандидати за подoфицери във Форт Ръкър, Алабама“. С това бе създадена новата специалност 280A „Техник по софтуерни операции“ в Американската армия.

Army Software Factory беше създадена като подразделение на Командването за трансформация и обучение на армията, което има за цел да открива съществуващи технически таланти в редиците си, за да повиши квалификацията на техническия си състав.

Army Software Factory вече предлага "четири направления", които включват продуктови мениджъри, продуктови дизайнери, софтуерни инженери и инженери по платформи.