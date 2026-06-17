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Фенове се готвят да протестират в защита на Стоян Колев

Той има десетки хиляди последователи в социалните мрежи

17.06.2026 | 18:47 ч. 1
Фенове се готвят да протестират в защита на Стоян Колев

Фенове на Стоян Колев се заканиха да протестират в Пазарджик, ако инфленсърът не бъде освободен. 

В профила на Колев в Instagram се появи стори, което гласи: 

"Мирмидонци, Стоян остава в ареста за 72 часа. Причините - натиск, обществен интерес и страх. Ако в петък не бъде освободен, площад "Съединение" в Пазарджик ще бъде препълнен".

Колев има десетки хиляди последователи в социалните мрежи. Самият той нарича себе си Ахил, затова и обръщението към феновете му е "мирмидонци". Според "Илиада" на Омир това е легендарно древногръцко племе от Тесалия, предвождано от Ахил по време на Троянската война. 

Арестът на Колев 

Инфлуенсърът беше задържан на АМ "Тракия" след подаден сигнал, че размахва оръжие през люка на колата си. Районната прокуратура в Пазарджик повдигна днес две обвинения на 39-годишния мъж за агресивно шофиране и показване на пневматична пушка. Инцидентът се разигра вчера в района на община Септември. 

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Стана ясно, че той е шофирал и след употреба на кокаин.

Близките на инфлуенсъра, публикували съобщението, твърдят, че състоянието му е добро, занесена му е храна и му е оказана медицинска помощ за нараняванията по крака. Те благодарят на МВР и на МБАЛ "Пазарджик" за професионалното и човешко отношение.

Неотдавна Колев беше задържан и в Бургас, докато е излъчвал на живо себе си. Тогава много негови последователи тръгнаха към районните управления и болниците в града в опит да разберат какво се случва с него.

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Тагове:

Стоян Колев арест протест Пазарджик
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