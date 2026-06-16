Аресуваха инфлуенсъра Стоян Колев, размахвал оръжие на "Тракия"

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала "Тракия", след като е дал положителен тест за наркотици.

Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. По информация от сигнала от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

На място незабавно реагирали служители на "Магистрална полиция", които спрели автомобила за проверка, съобщи "Нова телевизия".

В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от теста за наркотици се оказал положителен.

Свързани статии Арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас, той предава на живо ВИДЕО

Вследствие на това Стоян Колев е бил задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място.

Известният в социалните мрежи Стоян Колев, популярен с прякора си „генгста транспортера“, бе задържан при полицейска акция в Бургас през май тази година. Това стана пред погледите на последователите му в социалните мрежи.