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Аресуваха инфлуенсъра Стоян Колев, размахвал оръжие на "Тракия"

Дал и положителен тест за наркотици

16.06.2026 | 13:37 ч. Обновена: 16.06.2026 | 13:54 ч. 62
Снимка: Официален профил в Instagram

Снимка: Официален профил в Instagram

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала "Тракия", след като е дал положителен тест за наркотици. 
Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. По информация от сигнала от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.
На място незабавно реагирали служители на "Магистрална полиция", които спрели автомобила за проверка, съобщи "Нова телевизия".

В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от теста за наркотици се оказал положителен.

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Вследствие на това Стоян Колев е бил задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място. 

Известният в социалните мрежи Стоян Колев, популярен с прякора си „генгста транспортера“, бе задържан при полицейска акция в Бургас през май тази година. Това стана пред погледите на последователите му в социалните мрежи. 

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Тагове:

Стоян Колев задържан оръжие наркотици
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