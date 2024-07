Американска певица разгневи САЩ, изпя химна пияна

Американската кънтри певица Ингрид Андрес си навлече гнева на милиони свои сънародници заради фалшивото и нелепо изпълнение на националния химн на Съединените щати по време на бейзболен мач.

След пороя от критики, който отнесе, Андрес написа в социалните мрежи, че се извинява за неадекватното изпълнение и призна, че в онзи момент е била пияна.

Няма да се оправдавам с глупости, бях пияна. Ще посетя център, за да ми бъде оказана необходимата помощ. Това просто не бях аз онази вечер. Извинявам се на Главната лига по бейзбол, на всички фенове и на тази страна, която обичам толкова много. Ще ви известя как върви рехабилитацията ми. Чувам, че е било супер забавно, написа тя в пост.

Изпълнението на 32-годишната Ингрид Андрес на американския химн е най-голямата излагация в последните години, не пестят критиките си и някои от медиите отвъд океана.

Любопитно е, че самата певица може да се похвали с три номинации за "Грами" – в категориите за "Най-добра кънтри песен на годината", "Най-добър кънтри албум на годината" и "Най-добра новоизгряваща певица" за 2020 г.

Ingrid Andress says she has checked herself into rehab after her horrible National Anthem performance at the home run derby 😬 pic.twitter.com/wBvo99RPvO