Трансджендър стана Жена на годината във Великобритания

Дилън Мълвейни, трансджендър активист и инфлуенсър, наскоро спечели наградата Жена на годината от британско списание.

"Дилън Мълвейни е нашата Жена на годината, подкрепена от @VirginAtlantic", написа Attitude в публикация в X, бивш Twitter, в сряда.

Мълвейни отговори на поста, казвайки: "Да знам, че моето общество ме вижда по този начин и признава моята женственост, е всичко, от което се нуждая, за да продължа напред."

Dylan Mulvaney is our Woman of the Year, supported by @virginatlantic ✨

“Knowing that my community sees me this way and acknowledges my womanhood is all I need to keep going.”

Order the #AttitudeAwards issue now ▶️ https://t.co/RCg08kjqhm pic.twitter.com/Kj0YS9vPcF