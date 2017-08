Звездният ни рожденик днес: Кайли Дженър на 20 години

На днешния 10 август рожден ден празнува Кайли Дженър. Моделът и риалити звезда от клана Дженър-Кардашиян става на 20 години.

Кайли Дженър става известна с участието си в реалитито, посветено на семейството й - Keeping Up With The Kardashians. Тя има собствена модна линия, козметична марка и мобилно приложение. Те я една от най-влиятелните звезди в социалните мрежи и се радва на милиони последователи в Instagram, където е изключително активна.

Ето най-интересното за Кайли Дженър

Кайли Дженър е родена на 10 август 1997 г. в Лос Анджелис.

Тя е най-малката дъщеря на бившия олимпийски шампион Кейтлин Дженър. Майка й е Крис Дженър и от нейна страна има три полусестри Ким, Клои и Кортни Кардашиян.

Кайли продължава образованието си като частна ученичка заради известността си.

Имението й в Хидън Хилс, Калифорния, е на стойност 6 милиона долара.

За три години Кайли бе гадже на рапъра Тайга, като връзката им бе обект на спорни мнения заради крехката възраст на Дженър.

През 2007 г. започва да се снима заедно със семейството си в риалити предаването Keeping Up With The Kardashians.

Има серия лакове за нокти, козметика, модна линия, както и бижута.

Мобилното приложение на Кайли е най-популярното сред тези на сестрите Кардашиян/Дженър.