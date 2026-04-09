"Сова Харис" при избори днес: 33,5% подкрепят Радев, 19% ГЕРБ, ПП-ДБ - 11,2%

Ако изборите бяха днес 33,5% от българите ще гласуват за "Прогресивна България", 19% за ГЕРБ, а 11,2% ще пуснат своя вот за "Продължаваме промяната" - "Демократична България". Това става ясно от ново проучване на "Сова Харис" за изборните нагласи, финансирано от в. "Труд".

Според него шест партии влизат в 52-ото Народно събрание, а БСП преминават бариерата от 4%.

След "Прогресивна България", ГЕРБ и ПП-ДБ се нареждат ДПС с 9,7%, "Възраждане" с 7,8 % от вота и БСП - 4,5 %.

Под бариерата остава "Сияние" - 3,1 %, но от "Сова Харис" отбелязват, че проектът на Николай Попов отбелязва отчетлив тренд нагоре и все пак има вероятност да влезе в НС. В същото време "Меч" и "Величие" падат надолу от началото на кампанията.

Интересно е, че българите не са особено оптимистично настроени за следващото правителство, като според 38,6% няма да има стабилно мнозинство. Едва 26,6% изразяват оптимизъм, а 34,8% не могат да преценят.

Има и известно недоверие в служебното правителство, като според 38,3% то няма да проведе честни избори срещу 29,9%, които са убедени, че ще имаме честни избори.

Темите в предизборната кампания

Високите цени и инфлацията се е превърнала в ключови теми за предизборната кампания. Това е и най-важният въпрос за повече от половината избиратели - 69,8% от пълнолетните българи се опасяват, че вследствие на кризата материалното им положение може да се влоши до степен, че ще са затруднени да се издържат. Около една четвърт смятат, че няма да се стигне дотам.

За 55,6% от избирателите основната тема е високата инфлация, за 12,3% - от корупцията, 5,9% се вълнуват от войните в Украйна и Иран, а 5,8 от здравеопазването.

Според проучването има ясно изразено обществено неодобрение към подписването на споразумението с Украйна от служебното правителство на Андрей Гюров - 56,6% са против документа, докато малко над 8% го подкрепят. Обществото предпочита умерена и балансирана външнополитическа линия по отношение на войните в Украйна и Иран, като на това мнение са 52,1%.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, направено и финансирано специално за вестник "Труд news" от Агенция СОВА ХАРИС в периода 2 - 6 април 2026 г. сред 800 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% гаранционна вероятност: 3,5%.