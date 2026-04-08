Радев: Правителството открито предприе кампания срещу изборите

Българското правителство открито предприе кампания срещу предстоящите избори с изпратеното до Брюксел искане да ни се окаже "помощ", да се следи за "външни хибридни атаки" и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии. Това заяви в Самоков лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

Сглобкаджиите, които съсипаха Конституцията и ни лишиха от референдума за въвеждането на еврото, сега се гласят да ни отнемат и изборите. Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни свободи, твърди Радев.

Те знаят, че ще бъдат победени, затова подготвят дискредитирането на изборите и го правят открито. Опитват се да правят сравнение и аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени.

Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, които ни лишават от правото на избор и за да защитим достойнството си като общество, коментира Радев.

Според него, българите и само българите решават кой да управлява нашия общ дом.

Кабинетът "Гюров" поиска помощ от ЕС

В началото на април 2026 г. кабинетът „Гюров“ официално поиска помощ от Европейския съюз за противодействие на външна намеса, най-вече от страна на Русия, преди изборите на 19 април. Това е рядък случай за държава членка на ЕС, обикновено той се използва от страни в съседство на Съюза.

В писмо до Европейската комисия и Службата за външна дейност на ЕС правителството посочи „повишен риск от координирани кампании за дезинформация и чуждестранна намеса, които могат да подкопаят целостта на изборния процес“. Конкретните искания са активиране на системата за бързо реагиране по Закона за цифровите услуги, като вече се следят манипулативни кампании в социалните мрежи - Meta, Google, TikTok, както и в пропагандни сайтове.

Като съветник е привлечен и разследващият журналист Христо Грозев.