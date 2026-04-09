Иран минира Ормузкия проток и въвежда крипто такси за корабите

Иранската паравоенна Революционна гвардия може да е поставила морски мини в Ормузкия проток по време на войната, предполага таблица, публикувана от полуофициални информационни агенции в страната в четвъртък.

Техеран също така започна да изисква огромни такси криптовалута от преминаващите кораби, тъй като цените на петрола се покачват рязко през крехките първи дни на двуседмичното прекратяване на огъня.

Диаграми от 28 февруари до 9 април бяха публикувани от информационните агенции ISNA и Tasnim в четвъртък, показващи голям кръг, обозначен като "опасна зона“ на фарси над Схемата за разделяне на движението.

Iranian Navy: Due to the past war situation & possible anti-ship mines in the main traffic zone of the Strait of Hormuz (per attached map), all vessels are advised to coordinate with the #IRGC Navy and use alternative routes until further notice.#Iran #Hormuz #MaritimeSafety pic.twitter.com/bSu01Sn1u9 — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 9, 2026

Това е маршрутът, по който корабите са преминавали през пролива - тесен отвор на Персийския залив, през който някога са преминавали 20% от целия търгуван петрол и природен газ.

Съобщението може да е предназначено да окаже натиск върху Съединените щати, тъй като виси несигурност относно прекратяването на огъня, a в петък в Пакистан предстои да започнат по-нататъшни преговори.

Вчера Иран предупреди, че петролните танкери ще бъдат унищожени, ако се опитат да преминат по пролива без разрешение, тъй като се стреми да запази контрола над прохода по време на прекратяването на огъня.

Вчера режимът излъчи радиосъобщение до всички петролни кораби в жизненоважния воден път, в което се казва: "Ако някой кораб се опита да премине без разрешение, [те] ще бъдат унищожени“.

Такси в криптовалута

Съобщава се, че Ислямската република сега изисква корабните компании да плащат огромни такси в криптовалута за достъп до прохода, през който обикновено се транспортират около 20% от световния петрол и газ.

Междувременно цените на петрола се покачиха, а повечето акции паднаха в четвъртък поради опасения относно зараждащото се прекратяване на огъня между САЩ и Иран, след като Техеран заплаши да възобнови военните действия, тъй като Израел започна мащабни бомбардировки срещу Ливан.

Пазарите на акции по целия свят се покачиха рязко, а цената на суровия петрол се срина в сряда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмичното спиране на войната, а ислямската република заяви, че ще отвори отново Ормузкия проток, докато се провеждат мирните преговори.

Но сделката, сключена преди по-малко от ден, вече се появяваха пукнатини, тъй като Тел Авив заяви, че тя не включва борбата на Израел срещу подкрепяната от Иран Хизбула в Ливан, тъй като продължава атаките срещу северния си съсед.

Това мнение беше повторено и от вицепрезидента Джей Ди Ванс: "Ако Иран иска да позволи тези преговори да се провалят... за Ливан, който няма нищо общо с тях и за който Съединените щати никога не са казвали, че е част от прекратяването на огъня, това в крайна сметка е техен избор".

Морски мини

Иран заяви, че това нарушава условията на сделката, тъй като според съобщенията жизненоважният воден път Ормузкият проток, през който преминава една пета от световния петрол и газ, е бил отново затворен.

Това обаче се случи, след като Техеран обяви алтернативни маршрути за корабите, пътуващи през пролива, позовавайки се на риска от морски мини.

Председателят на парламента на страната Мохамад Багер Галибаф публикува в X, че "работещата основа, върху която да се преговаря“, вече е нарушена, което прави по-нататъшните разговори "неразумни“.

Той изброи три предполагаеми нарушения на плана за примирие от страна на САЩ: продължаващите атаки в Ливан, навлизането на дрон в иранското въздушно пространство и отричането на правото на страната на обогатяване на уран.

Хизбула заяви в четвъртък, че е изстреляла ракети срещу Израел в отговор на неговото "нарушение“, докато шефът на ООН Антонио Гутериш предупреди, че ударите на Израел срещу Ливан представляват "сериозен риск“ за примирието.

Бъдещето на Ормуз

Бъдещето на пролива е основен препъни камък между Вашингтон и Техеран, като президентът на САЩ Доналд Тръмп призовава за възстановяване на свободния поток на морския трафик.

"Иран трябва да следи какво влиза и излиза от пролива, за да гарантира, че тези две седмици няма да се използват за прехвърляне на оръжия“, каза пред Financial Times Хамид Хосейни, говорител на иранския съюз на износителите на петрол, газ и нефтохимически продукти.

"Всичко може да премине, но процедурата ще отнеме време за всеки кораб, а Иран не бърза“, добави той.

Всеки кораб първо ще трябва да изпрати имейл до властите относно товара си, след което Висшият съвет за национална сигурност на Иран ще ги уведоми за таксата, която ще бъде платена в цифрови валути.

Хосейни каза, че таксата ще бъде 1 долар за барел петрол, добавяйки, че празните танкери могат да преминават свободно.

Неговите изявления предполагат, че Техеран ще изисква корабите да използват северния маршрут близо до бреговата му линия, което поражда опасения дали западните или свързаните с държавите от Персийския залив танкери ще бъдат склонни да рискуват транзита.

"След като имейлът пристигне и Иран завърши оценката си, на корабите се дават няколко секунди да платят в биткойни, което гарантира, че не могат да бъдат проследени или конфискувани поради санкции“, каза Хосейни пред FT.

Западните корабособственици обявиха вчера, че предприемат предпазлив подход, докато чакат актуализации за това как и дали водният път може да бъде отворен отново.

Белият дом отхвърли идеята за плащане на такса, само за да може Доналд Тръмп по-късно да каже на репортерите, че това може да се направи като "красиво съвместно начинание с Америка".

В публикация в Truth Social във вторник вечерта президентът на САЩ ясно заяви, че двуседмичното прекратяване на огъня зависи от "съгласие на Ислямска република Иран с пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток“.

За разлика от това, иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че трафикът ще се осъществява "чрез координация с въоръжените сили на Иран и с оглед на техническите ограничения“, което повдига опасения за бъдещето не само на петрола и газа, но и на реактивното гориво, сярата, уреята и дизела.

Тръмп публикува изявление, в което настоява, че неговият прилив на военни кораби и войски ще остане около Иран "докато постигнатото реално споразумени не бъде напълно спазено“.

"Ако по някаква причина това не стане, което е много малко вероятно, тогава започва стрелбата, по-голяма, по-добра и по-силна от всеки друг, който е виждал досега“, написа Тръмп.