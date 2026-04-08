Доган: Имахме партия, но изпуснахме контрола и ДПС беше превзета

Изпуснахме контрола над ДПС и партията ни беше превзета. Това заяви почетният председател на Алианс за права и свободи д-р Ахмед Доган при посещението си в Минерални бани и Асеновград, където проведе срещи с членове и симпатизанти на партията.

В рамките на визитите си той обсъди с местните структури актуалната политическа обстановка в страната и регионите, предстоящите парламентарни избори и ролята на АПС в защита на демократичните принципи и правата на гражданите.

"Имам една молба към хасковската организация - пълна мобилизация на тези много важни избори", заяви той по време на срещата в Минерални бани.

"Тези избори са битка за идентичност, битка за общността", подчерта още Доган.

Той изслуша мненията и очакванията на активистите, като подчерта значението на активното участие и силната организационна мобилизация в навечерието на вота.

В Асеновград почетният председател отправи допълнителни послания към структурите, акцентирайки върху ролята на младите хора и жените в партията.

"Апелирам към пълна мобилизация. Младежите сте си избрали една ниша - продължавайте да копаете там. Впечатлен съм и от женската структура", заяви той.

В изказването си Доган направи и политическа ретроспекция, като отбеляза: "Ние имахме партия, но за голямо съжаление изпуснахме контрола на процесите в ДПС. Хора, които никога не са били членове, превзеха партията."

По думите му, въпреки предизвикателствата, е постигнато консолидиране и изграждане на нов политически проект.

"Въпреки всичко ние преодоляхме тази ситуация, създадохме нов политически субект в лицето на Алианс за права и свободи", заяви още Доган.

Разривът в ДПС

Разривът в ДПС започна през юли 2024 г., когато Доган разпореди на депутатите от ДПС да не подкрепят проектокабинет на ГЕРБ, което Пеевски игнорира.

Пеевски определи близките до Доган като "деребеи", а Доган нарече Пеевски "чудовище", от което партията трябва да се освободи.

През декември 2024 г. Делян Пеевски беше избран за единствен председател на ДПС. По време на националната конференция бяха направени промени в устава, с които Ахмед Доган беше заличен от лидерските позиции, а почетното му председателство беше премахнато. В отговор на овладяването на ДПС от страна на Пеевски - Ахмед Доган основа нова политическа формация.

Двете фракции водиха оспорвани правни и политически битки за правото да използват името и символите на партията при участия в избори. Спорът за името и марката ДПС (Движение за права и свободи) между фракциите на Делян Пеевски и Ахмед Доган завърши в полза на Пеевски чрез поредица от съдебни и административни решения.

Според Ахмед Доган грешка е било неговото оттегляне от оперативното ръководство на партията през 2013 г., което е позволило настоящата криза.