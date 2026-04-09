КНСБ с прогноза: Инфлацията ще е по-висока от прогнозната

Президентът на КНСБ Пламен Димитров е имал очаквания Тристранният съвет официално да бъде свикан преди Великден, за да бъдат обсъдени предложените от синдиката антикризисни мерки.

Димитров добави, че ще принудят управляващите да говорят с тях, но не дава гаранция, че ще бъдат взети решения в правилната посока.

"Ако не вземат правилните решения, хората ще пострадат допълнително, за съжаление. Защото независимо дали ще падне цената на горивата, инфлация по-висока от прогнозираната ще има и няма да се върне обратно цената на всичко, което се вдигна”, каза пред БНР Димитров и добави, че неофициално има реакция от страна на някои от министрите.

Президентът на КНСБ подчерта, че първо трябва да е ясно кои са засегнатите бизнеси и как ще влияят върху инфлационния натиск, ако бъдат подпомогнати.

"Дали ще има овладяване на евентуални инфлационни удари и как да бъдат подпомогнати уязвимите групи от населението. Това е логиката на нашето предложение".

Според Димитров дадените от правителството на Андрей Гюров 20 евро помощ на нуждаещите се заради цените на горивата са "хеликоптерни пари", които са "раздадени, без да сме сигурни дали това е наистина най-добрият начин да подпомогнем най-нуждаещите се, а нашето предложение беше да таргетираме нещата".

Мерките на правителството

По думите му и подкрепата за транспортния бранш също е на парче и би трябвало да включва и градския транспорт.

"В повече от 40 държави гледахме мерките и на МААЕ има един хубав бюлетин и на Европейската комисия, и комшиите - Румъния, Гърция, Хърватия - всички мерки започват с това публичният транспорт да се финансира - железница, градският транспорт да запази цените, да няма увеличение, за да могат хората да не се качват на колите си заради скъпото гориво”, обясни синдикатът.

Димитров посочи, че много държави са въвели таван на надценките на горивата. Той добави, че тяхното предложение е било 10% надценка за търговеца на едро и до 20% - за търговеца на дребно.

“От Газовата асоциация и други твърдят, че към момента са под тези проценти. Ако това е така, няма да има проблем да ги сложим тези котви, за да не излязат извън тях, ако вървят нагоре другите фактори. Бизнесът подкрепи нашето предложение, ние го коментирахме с тях, затова имаме конкретни числа. 20 цента на литър гориво за транспортните фирми. Предлагаме до 500 литра на месец за лекотоварните автомобили - всички фирми, които имат такива. И 1000 литра на месец за тежкотоварните и автобусите”, каза още президентът на КНСБ.

За енергийните помощи Димитров обясни, че предложението на КНСБ е много ясно.

"Мерките, които се правят, трябва да гарантират, че има пари във Фонда за енергийна сигурност поне до края на календарната година. Да запазят цената от 1 юли, когато дойде новият регулаторен период за бита".