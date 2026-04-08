Украйна превръща руската противовъздушна отбрана в "швейцарско сирене"

Систематичната кампания на Украйна срещу руските системи за противовъздушна отбрана превръща някога силно защитеното въздушно пространство в мрежа от експлоатируеми пролуки. С десетки потвърдени удари по пускови установки и радари само през първите месеци на 2026 г., Киев прекроява геометрията на бойното поле и принуждава Москва да прави невъзможни избори.

Първите месеци на 2026 г. бяха катастрофални за руската противовъздушна отбрана

В края на март украински удар изведе от строя руската система С-400 "Триумф" - мобилна пускова установка, способна да поразява едновременно близо 100 цели - в Тулска област. Дни по-рано системата "Бук-М3" в Брянска област претърпя същата съдба. През януари радар 9С32М1 (част от системата С-300В) беше направен на прах, като видео доказателства потвърждават атаката срещу него. И това е без да се споменава системата за противовъздушна отбрана "Панцир-С1", неутрализирана от дрон близо до временно окупирания Мелитопол (село Нове). Този забележителен брой представлява само част от новата кампания на Украйна срещу руската противовъздушна отбрана.

След вече изключително успешната 2025 г. за украинската армия по отношение на унищожаването на потенциала на руската противовъздушна отбрана, 2026 г. започна силно, с повече от 40 потвърдени удара, някои от които са свели най-модерните руски системи до изгорели останки.

Колко руски системи всъщност унищожава Украйна през 2026 г.?

Въпреки че всяко отделно унищожение може да изглежда незначително в сравнение с огромния военен арсенал на Русия, Томаш Наги, анализатор и експерт по противовъздушна отбрана в GLOBSEC, подчертава истинското значение на тази тактика:

"Ако натрупате достатъчен брой тактически успехи, това вече става изключително важно на оперативно ниво. Макар че един единствен удар не може да промени хода на войната, това методично натрупване отваря огромни възможности за ударните способности на Украйна."

Когато главният изпълнителен директор на Rheinmetall, най-голямата германска отбранителна компания, сравни иновационния капацитет на Украйна с "Лего", заслужава да се отбележи, че това, което се разработва в тези така наречени "украински кухни", може да подкопае една от най-сложните интегрирани отбранителни системи в света.

Украйна е извършила 44 успешни удара срещу различни руски системи за противовъздушна отбрана през първите месеци на 2026 г., според данни, събрани от OSINT анализатора Клеман Молин. Това преброяване подчертава стратегия, насочена към унищожаване както на ударната сила (пускови установки) на Русия, така и на нейните "очи" (радари).

"Висококласни" пускови установки:

Системи "Бук" (шест унищожени): Това включва пускови установки и транспортно-зареждащи машини от вариантите "Бук-М1", "Бук-М2" и усъвършенствания "Бук-М3".

Системи "Тор" (пет унищожени): Това включва версиите "Тор-М1" и "Тор-М2", както и изключително редкия арктически "Тор-М2ДТ", проектиран да издържа на температури до -50°C.

Системи "Панцир" (пет унищожени): Тези системи за отбрана с малък обсег от оръдия и ракети ("Панцир-С1" и "С2") претърпяха тежки загуби. Една от тях беше унищожена от тежък украински дрон FP-2, носещ 100-килограмова бойна глава. Друг унищожен екземпляр беше уникална версия, монтирана на тежко беларуско шаси MZKT-7930, никога невиждано в бой преди.

Системи "Оса" (две унищожени) : Оценени на над 10 милиона долара за бройка, те бяха елиминирани от изключително евтини FPV дронове.

Стратегически комплекси С-300/С-400: Преброена е поне една пълна система С-300, но докладите потвърждават унищожаването на няколко специфични тежки пускови установки, включително пускови установки С-400 "Триумф" (в Крим и Белгород) и варианти на пускови установки С-300ВМ/В (близо до Мариупол и Луганск).

Други системи с малък обсег: Тунгуска (оръдие/ракета) и Стрела-10 също бяха унищожени.

Брегови системи (използвани срещу наземни цели): Унищожени са и брегови ракетни установки "Бастион".

Усъвършенствани и скъпи радарни системи:

Унищожаването на радари остава основен приоритет за "заслепяване" на Русия. Според Наги, докато вниманието често се фокусира върху прехващачи и пускови установки, системите за противовъздушна отбрана разчитат на тежки специални радари и командно-контролни звена. Молин изброява 25 различни унищожени радарни системи, включително някои от най-модерните и скъпи технологии в руския арсенал:

Радарни системи С-400 / С-300: проследяващи радари 92Н6А и 92Н6Е ("очите" на С-400, способни да проследяват 100 цели), както и много редките радари 9С15 Имбир и 9С32М1 от системата С-300В.

Радар С-350 Витяз: Многофункционалният радар 50Н6Е, един от най-модерните в Русия.

Радарни системи за откриване на далечни разстояния и на малка височина:

Семейство Небо : 55Ж6У Небо-У и 1Л119 Небо-СВУ (оценени на 100 милиона долара), както и компонентът RLM-ME на Небо-М.

Нисковисочинният радар 48Я6-К1 "Подлет".

Нисковисочинният радар 35Н6 "Каста-2Е2".

Радари за ранно предупреждение и борба с дронове: Чисто новият P-18-2 "Прима", класическият P-18 "Терек", 5Н84А "Оборона-14", далекобойният радар "Противник-ГЕ", "Сопка-2" и специализираният противодронов радар "Валдай".

Системи за управление на въздушното движение: летищни контролни станции РСП-6М2 и РСП-10.

Тези потресаващи цифри идват след вече катастрофалната 2025 г. за Русия, през която само специалното звено "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна унищожи оборудване за противовъздушна отбрана на стойност приблизително 4 милиарда долара.

Ако украинците наистина могат да нанасят удари и сериозно да повреждат 40 системи всеки месец, това е огромно постижение. Руснаците нямат начин да заобиколят проблема, тъй като никоя държава не може да се справи с това.

Създаване на пролуки в руското небе

Чрез методично унищожаване на тези защитни съоръжения, особено чрез атакуване на радари - "очите" на военните - и използване на бавния темп на руската оръжейна индустрия, засегната от санкциите, Украйна радикално промени уравнението. На оперативно ниво това методично унищожение коренно променя геометрията на бойното поле. Наги описва настоящото състояние на руската противовъздушна отбрана като "ефект на швейцарското сирене" -имате много солидно сирене, но вътре има дупки.

На тактическо ниво, унищожаването само на няколко системи - като Тор-М2 - мигновено създава физически пробив в мрежата за противовъздушна отбрана, която се простира на 50 до 100 километра по фронтовата линия, както е потвърдено от украинския екип за дронове Raid. Една-единствена зейнала дупка с такъв размер означава, че десетки или дори стотици украински дронове със среден и голям обсег могат едновременно да проникнат в руската отбрана.

Натискът е толкова силен, че руското командване е принудено да разчисти други стратегически граници. Докладите сочат, че Русия е трябвало да изтегли радарите Kasta-2E2 за ниска височина от границата си с Финландия - член на НАТО - вероятно за да се опита да закърпи дупките в Украйна. Депутатът от Държавната дума на Русия Андрей Гурульов публично призна, че руската армия не разполага със силите, необходими за поддържане на непрекъснат щит, което я принуждава да защитава само големите градове и критичната инфраструктура, докато оставя останалата част от територията незащитена.

Това изтощение вероятно подготвя почвата за голяма промяна: пристигането на нови западни изтребители във ВВС на Украйна. Франция доставя изтребители Mirage 2000-5, самолети от поколение 4++, оборудвани с усъвършенствана цифрова авионика.

Тези самолети са се доказали като високоефективни, като се твърди, че са способни да прехващат руски крилати ракети и дронове "Шахед" с 98% успех, според украински пилоти. Те също така позволяват изстрелването на управляеми бомби AASM Hammer и крилати ракети Storm Shadow/SCALP.

В същото време, очакваната интеграция на шведския JAS 39 Gripen ще даде на Украйна безпрецедентна тактическа гъвкавост. Проектиран около доктрината за разпръскване Bas 90 от ерата на Студената война, "Грипен" може да излита от кратки участъци от магистрала, да се зарежда с гориво и превъоръжава от екип от петима техници само за 15 минути и да се издига отново за по-малко от пет минути по време на тревога.

Въоръжени с ракети Meteor с обхват от 150 до 200 километра, "Грипен" ще могат да изтласкват руските самолети по-далеч от фронтовите линии.

Отслабването на руската мрежа за противовъздушна отбрана е основната предпоставка за максимално въздействие на тези нови флотилии.

Използване на пропуските: опустошителни дълбоки удари

Оперативната свобода, осигурена от тези нарушения, е особено видима в мащаба, дълбочината и прецизността на неотдавнашната асиметрична ударна кампания на Украйна срещу ключови стратегически цели:

Заводът във Воткинск: Възползвайки се от напълно разчистени коридори за полети, украинските ракети FP-5 "Фламинго" успяха да изминат повече от 1300 километра безпрепятствено, за да ударят завода в Воткинск - абсолютният гръбнак на руското производство на балистични ракети, отговорен за РС-24 Ярс, ракетата "Булава", изстрелвана от подводници, и новата хиперзвукова балистична ракета „Орешник“.

Заводът в Кремний ЕЛ: Липсата на непрекъснат въздушен щит позволи на крилатите ракети Western Storm Shadow да опустошат микроелектроцентралата в Кремний ЕЛ - завод за противовъздушна отбрана в Брянска област. Като втори по големина доставчик на чипове за ракети "Искандер" и дори за самите системи С-400 в Русия, унищожаването му буквално осакатява електронния "мозък" на бъдещите модерни оръжия на Русия.

100-ти арсенал на ГРАУ: Прониквайки през огромни дупки в радарната мрежа, рояци украински дронове унищожиха 100-ти арсенал на ГРАУ в Костромска област, масивен склад, способен да съхранява хиляди тонове боеприпаси, предизвиквайки разрушителни верижни реакции и парализирайки логистиката.

Тези удари по производствения капацитет и запасите на Русия, особено по ракетите с голям обсег, също така дават възможност за това, което Наги нарича "пасивна противовъздушна отбрана" - унищожаване на руските ударни възможности при източника, вместо да се прехващат, след като бъдат изстреляни по украинските градове.

Пасивната противовъздушна отбрана означава, че засилвате всичко, което можете да засилите, мобилизирате всичко, което можете да мобилизирате, и да, удряте възможностите на другата страна, за да създадете уязвимости. И най-доброто, което украинците могат да направят, е да се опитат да осакатят [руския] производствен капацитет колкото е възможно повече

Все още има мощна руска отбрана, но под максимален натиск

Би било подвеждащо да се смята, че заплахата е изчезнала. Русия все още притежава една от най-гъстите и сложни интегрирани мрежи за противовъздушна и противоракетна отбрана в света, се казва в доклад на Кралския институт за обединени служби (RUSI). "Монолитната структура" на Русия с нейния "голям брой подчинени организации" продължава да произвежда системи и ракети в големи обеми и тези защитни системи все още прехващат значителен дял от украинските боеприпаси, принуждавайки Украйна да използва големи рояци от дронове, за да насити отбраната, преди крилата ракета да може да достигне целта си, обясняват от Unated24.

Същият доклад на RUSI обаче подчертава критични уязвимости в руската производствена верига. Русия остава силно зависима от високотехнологични западни компоненти, като например печатни платки от американската компания Rogers Corporation, които са необходими за активните електронно сканирани радари, използвани в системите С-500. Руските инженери също разчитат на западен софтуер като Altium Designer и Ansys за проектирането и симулацията на микровълнови компоненти. Санкциите усложняват тази верига за доставки, особено като са насочени към измервателното и калибровъчно оборудване, необходимо за сертифициране на тези сложни системи.

Ако Украйна поддържа това безмилостно темпо, може да се достигне стратегическа повратна точка. Както посочва Наги, ако украинските сили успеят да унищожат или сериозно да повредят 40 системи за противовъздушна отбрана всеки месец, това се равнява на близо 500 системи годишно. Това е темп на изтощение, който никоя държава - дори Русия с военната си индустрия, работеща на пълна скорост - не може да поддържа безкрайно. Източник от украинската разузнавателна общност каза на авторите на доклада на RUSI, че Русия вече консумира повече прехващачи, отколкото може да произведе.

Ако Украйна продължи да нанася удари по производствени предприятия, радари, командни центрове и да създава 100-километрови пролуки в руското небе, Москва скоро ще се изправи пред неразрешима дилема: да защити войските си на украинския фронт или да защити оръжейните си фабрики и градове дълбоко в собствената си територия.

Дали Русия наистина е достигнала края на своите отбранителни възможности? Наги предупреждава да не се подценява руската индустрия, отбелязвайки:

"Не мисля, че са изчерпали иновационния си потенциал."

Той обаче подчертава едно критично и много специфично пречка.

Да, санкциите усложняват нещата, но там, където те наистина са осакатени от западните санкции, са машинните части, някои специфични машинни части и след това калибриранията. Така че наистина фината настройка е трудна, освен ако нямате този конкретен опит.

Въпросът вече не е дали Украйна може да пробие дупки в руската противовъздушна отбрана. Въпросът е дали може да го направи достатъчно бързо, използвайки тези специфични, високотехнологични уязвимости при калибрирането, преди Русия да се адаптира.