Тръмп: Стрелбата започва, ако Иран не спазва сделката

Президентът Тръмп заплаши да предприеме "по-голяма, по-добра и по-силна“ военна атака срещу Иран, ако режимът не спази частта си от мирното споразумение.

В късна вечерна публикация в Truth Social президентът на САЩ потвърди, че американските сили, които той изпрати в Близкия изток, ще останат там, докато Техеран не изпълни изцяло споразумението.

"Всички американски кораби, самолети и военен персонал, с допълнителни боеприпаси, оръжия и всичко останало, което е подходящо и необходимо за смъртоносно преследване и унищожаване на вече значително отслабнал враг, ще останат на място в и около Иран, докато постигнатото истинско споразумение не бъде напълно спазено“, написа президентът.

"Ако по някаква причина не е така, което е много малко вероятно, тогава "стрелбата започва“, предупреди Тръмп, отбелязвайки, че ще бъде "по-голямо, по-добро и по-силно от всякога“.

Републиканецът твърди, че това е било "договорено отдавна и въпреки цялата фалшива реторика за противното – никакви ядрени оръжия и Ормузкият проток ще бъде отворен и безопасен".

"Междувременно нашата велика армия се зарежда и почива, всъщност очаквайки с нетърпение следващото си завоевание. АМЕРИКА СЕ ЗАВРЪЩА!“, завършва публикацията на президента.

Ванс ще води преговорите

Изявлението на Тръмп идва преди планираните преговори между лидерите на САЩ и Иран в Исламабад, където пакистанските посредници ще улеснят преговорите за прекратяване на войната.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще ръководи американската делегация в преговорите с Иран, които се очаква да се проведат в събота.

Междувременно Тръмп и иранските лидери се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня.

В обявяването си за прекратяване на огъня във вторник Тръмп посочи, че предложение от 10 точки, предложено от Иран, ще послужи като "работеща основа за преговори“.

Президентът обвини NYT и CNN, че са направили репортажи за "напълно фалшив план от десет точки за преговорите с Иран, който е имал за цел да дискредитира хората, участващи в мирния процес“.

Генералът от ВВС Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, че американските сили ще бъдат "готови“ да се включат отново в битката, ако е необходимо.