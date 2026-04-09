Булевард „Тодор Каблешков“ в София е отворен изцяло за движение

Булевард „Тодор Каблешков“ е отворен изцяло за движение, съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук. След месеци работа и съдебни битки завършихме последните 80 метра, които разделяха трасето на две и затрудняваха придвижването на хиляди хора всеки ден, добави столичният кмет.

Радвам се, че успяхме да направим този важен подарък за жителите на „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и съседните райони преди празниците, допълни Терзиев. Резултатът по неговите думи включва две платна с по три ленти в посока; нови тротоари и удобни велоалеи; разделителна ивица, подготвена за бъдещ трамвай.

Терзиев посочи, че Столичната община подготвя следващи ключови обекти като изграждането на „Източна тангента“; реконструкцията на бул. „Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Джеймс Баучер“, бул. „Рожен“ от жп надлеза до надлез „Надежда“, „Челопешко шосе“; изместването на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“; изграждането на бул. „Копенхаген“ - връзка между „Младост“ и „Дружба“, бул. „Климент Охридски“, продължението на бул. „Илиянци“ до Северната скоростна тангента.

Строителството на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ започна през февруари т.г., припомня БТА. Булевардът свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“ и осигурява директна връзка между кварталите „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“. Завършването на последния участък се очаква да осигури пълна функционалност на транспортния коридор от третия градски ринг и да подобри трафика в района.

Строителството на булеварда започва през октомври 2023 г. в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Луи Айер“. В края на декември 2024 г. бе пуснат за движение разширеният участък между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“ с по три ленти в посока.