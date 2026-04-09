Нетаняху: Израел нанася удари навсякъде, където е необходимо

Ливан обяви национален траур

09.04.2026 | 15:11 ч.
Reuters

Reuters

“Израел ще нанася удари по проиранското ислямистко движение "Хизбула" "навсякъде, където е необходимо", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, ден след смъртоносните израелски удари по Ливан, съобщава Франс прес.

Израелският премиер публикува съобщение в социалната мрежа Х, в което каза, че продължават нанасянето на удари по “Хизбула” със “сила, прецизност и решителност”.

"Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел", добави Нетаняху.

След израелските удари Ливан обяви национален траур. Властите предполагат, че са убити 182 души, а близо 900 са ранени.

Поразени са гъстонаселени жилищни райони, както и квартали на Бейрут.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие, което не включва Ливан. Крехкото споразумение обаче може да бъде прекъснато всеки момент заради нарушаване на договорките.

 

