Нетаняху: Израел нанася удари навсякъде, където е необходимо

“Израел ще нанася удари по проиранското ислямистко движение "Хизбула" "навсякъде, където е необходимо", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, ден след смъртоносните израелски удари по Ливан, съобщава Франс прес.

Израелският премиер публикува съобщение в социалната мрежа Х, в което каза, че продължават нанасянето на удари по “Хизбула” със “сила, прецизност и решителност”.

אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות. בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר. במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות… pic.twitter.com/tKGuRJKBIE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026

"Нашето послание е ясно: всеки, който напада израелски цивилни, ще бъде атакуван. Ще продължим да нанасяме удари по "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел", добави Нетаняху.

След израелските удари Ливан обяви национален траур. Властите предполагат, че са убити 182 души, а близо 900 са ранени.

Поразени са гъстонаселени жилищни райони, както и квартали на Бейрут.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично примирие, което не включва Ливан. Крехкото споразумение обаче може да бъде прекъснато всеки момент заради нарушаване на договорките.