Акция в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа

Проверките се извършват по разпореждане на министъра на околната среда Манол Генов

07.08.2025 | 11:15 ч. Обновена: 07.08.2025 | 11:17 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа, съобщава БТА.

Проверяват се места, на които е забранено паркирането и дали има нарушения на действащото екологично законодателство.

Проверките се извършват от вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов. На място са представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, служители на Министерството на околната среда и горите, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич. 

На място е и кметът на Шабла - Мариян Жечев.

Проверките ще се извършват до края на сезона.

Манол Генов Дуранкулак паркирани коли на плажа Шабла
