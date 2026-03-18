"Величие" обяви водачите на листите си за предстоящите избори

От партия "Величие" обявиха водачите на листите си за предстоящите избори на 19 април.

Председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов е водач в два района - Плевен и 25 МИР-София. Заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева води листата във Варна.

Ето пълният списък на водачите в МИР на "Величие":

1 МИР Благоевград - Павел Стоименов

2 МИР Бургас - д-р Любиша Блажевски

3 МИР Варна - проф. Юлиана Матеева

4 МИР Велико Търново - Павлин Петров

5 МИР Видин - Радослав Живков

6 МИР Враца - д-р Румен Тихолов

7 МИР Габрово - Недко Ангелов

8 МИР Добрич - Радомир Райчев

9 МИР Кърджали - Костадин Хаджийски

10 МИР Кюстендил - Йордан Мицикулев

11 МИР Ловеч - Георги Георгиев

12 МИР Монтана - Милен Сибинов

13 МИР Пазарджик - Йордан Мицикулев

14 МИР Перник - Валентина Евтимова

15 МИР Плевен - Ивелин Михайлов

16 МИР Пловдив град - Мария Илиева

17 МИР Пловдив област - Димитър Баберков

18 МИР Разград - Виктория Тодорова

19 МИР Русе - Деян Димов

20 МИР Силистра - Геомил Георгиев

21 МИР Сливен - Михаил Динев

22 МИР Смолян - Лариса Савова

23 МИР София - Стилиана Бобчева

24 МИР София - Александър Андонов

25 МИР София - Ивелин Михайлов

26 МИР София област - Красимира Катинчарова

27 МИР Стара Загора - Красимира Катинчарова

28 МИР Търговище - Ивайло Лазаров

29 МИР Хасково - Христо Петров

30 МИР Шумен - Милена Мерсинкова

31 МИР Ямбол - Павлина Константинова Костова-Давидович

По-късно днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за изборите на 19 април.