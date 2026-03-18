САЩ са използвали бомби, тежки 2300 кг, срещу ирански бази до Ормузкия проток

Иранските противокорабни крилати ракети в тези обекти са представлявали риск за международното корабоплаване

18.03.2026 | 10:25 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Американските въоръжени сили обявиха, че са използвали бомби за унищожаване на бункери, за да нанесат удари по укрепени ирански ракетни бази по иранското крайбрежие в близост до Ормузкия проток, предаде ДПА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за района, заяви, че „няколко“ боеприпаса за дълбоко проникване, тежащи по около 2300 килограма, са били „успешно използвани“ при ударите.

Специализираните боеприпаси се използват срещу укрепени съоръжения или подземни бункери, посочва Ройтерс.

„Иранските противокорабни крилати ракети в тези обекти представляваха риск за международното корабоплаване в протока“, се казва в изявление на СЕНТКОМ.

Ормузкият проток между Иран и Оман е широк около 55 километра и е критична артерия за международния транспорт на петрол и втечнен природен газ.

След началото на ударите на САЩ и Израел в Иран Техеран многократно заплаши, че ще нанася удари по кораби, преминаващи през пролива. Корабният трафик там практически е блокиран от началото на войната преди около две седмици и половина.
(БТА)

