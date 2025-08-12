IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потушен е пожар в центъра на Велико Търново, хванаха причинителя

Огънят е овладян и изгасен само за час и половина

12.08.2025 | 09:22 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:25 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Потушен е пожар в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, който се е разразил тази нощ, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. 

Огънят е овладян и изгасен само за час и половина. 

Той е запален от човек в старите бракувани казарми, като извършителят е установен и задържан.

В борбата с огъня са участвали шест пожарни коли и 24-ма огнеборци. 

В края на юли пожар обхвана гористата местност между великотърновските квартали „Чолаковци“ и „Бузлуджа“, а впоследствие подпалвачът беше задържан, припомня БТА. 

пожар Велико Търново старото военно училище
