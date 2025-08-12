Потушен е пожар в центъра на Велико Търново, хванаха причинителя

Потушен е пожар в района на старото военно училище в центъра на Велико Търново, който се е разразил тази нощ, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
Огънят е овладян и изгасен само за час и половина.
Той е запален от човек в старите бракувани казарми, като извършителят е установен и задържан.
В борбата с огъня са участвали шест пожарни коли и 24-ма огнеборци.
В края на юли пожар обхвана гористата местност между великотърновските квартали „Чолаковци" и „Бузлуджа", а впоследствие подпалвачът беше задържан, припомня БТА.