Най-големият риск за България са политиците, управлявали през последните 5 години

Най-големият риск за националната сигурност на България са така наречените политици, които управляват България в последните 5 години. Това зяви за "Денят ON AIR" лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

„Крайно некомпетентни, неподготвени, с много ниски критерии за национални интереси и неговата защита. Хора, които изпълняват чужди поръчки или по-скоро изпълняват политиките на чужди държави, които са в противоречие с българските национални интереси”, каза още Каракачанов.

По думите му, всеки един конфликт около нас създава проблеми за националната сигурност.

„Както войната в Украйна, така и войната в Близкия изток, която не е спирала от 2011 година на практика, са рискове за националната сигурност. В конкретния случай с Иран естествено, че има рискове за националната сигурност, защото виждаме, че Иран отвръща на ударите”, добави той. "Аз не го намирам за нормално да изстреляш ракети, с които да убиваш политически лидери и семействата им, защото точно това се случва. Това противоречи на всякакви норми на международното право. И го казвам не като бивш военен министър, не като политик - казвам го като доктор по международно право. Това е абсолютно фрапантно нарушение. Ако това го беше направил Путин в Украйна - да стреля по украинския парламент, да убие Зеленски или семейството му, или някой министър със семейството му, се сещате какъв вой ще се нададе в целия свят. Само че тук си мълчим. Ето тези двойни стандарти са проблем в света", посочи гостът на Bulgaria ON AIR. "Иран успя да нанесе сериозни удари не само на територията на Израел, но и на американски бази, разположени в други държави като Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Иранските ракети могат да достигнат и до летище София. От тази гледна точка има опасност. Аз лично не смятам, че точно София ще бъде обект на удар, или която и да е друга натовска държава, но теоретична опасност има", заяви Каракачанов.

"България в момента няма потенциала със собствена противовъздушна отбрана да реши този проблем.

И да решиш друг да ти пази територията и живота на твоите граждани означава, че си крайно безотговорен. И затова казах, че най-големият проблем на българската национална сигурност са политиците в България, които вземат решения, диктувани отвън, без да се съобразяват нито с общественото мнение, нито най-вече с националния интерес на България", посочи Каракачанов.

Лидерът на ВМРО предупреди за още една потенциална последица от разширяването на конфликта – нова бежанска вълна към Европа. Той обясни, че при дестабилизация на Иран милиони бежанци от региона биха могли да се насочат към Турция и оттам към европейските държави.

Каракачанов добави, че войната трудно би приключила бързо, тъй като Иран разполага със стабилна държавна структура и общество, подготвено за продължителен конфликт.

По думите му, ръководството на ВМРО няма да участва с кандидатски листи на изборите, въпреки че отделни членове на партията могат да се включат в политически инициативи, подкрепящи президента Румен Радев.

"Президента Радев го познавам още от времето, когато беше командир на Военновъздушните сили. За разлика от тези, които управляваха досега, Радев като генерал, като войник, има чувство за чест и достойнство. Без да имаш чест и достойнство, ти не можеш да отстояваш националните интереси", заяви Каракачанов.