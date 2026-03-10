Меглена Плугчиева: България трябва да има позиция за ядреното споразумение

Европа е изправена пред множество кризи, а войната в Иран допълнително усложни ситуацията. Темата за ядрен чадър не е нова инициатива на Франция – предложение в този дух Макрон е представял поне през последните две години. Германия принципно е дала готовност за подкрепа, но остава въпросът дали всички държави членки ще се обединят около това решение, коментира дипломатът Меглена Плугчиева в предаването "Денят ON AIR".

Плугчиева подчертава, че стратегически въпрос е дали България ще участва в ядреното споразумение и че страната трябва да има ясна позиция.

„Ние сме в изключително неблагоприятна ситуация – непрекъснати избори, политически промени и нестабилност, докато около нас бушуват тежки войни. Решенията трябва да се вземат изключително отговорно и да бъдат обсъдени в българския парламент“, каза тя пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ, служебното правителство няма стабилна легитимност, съчетава „случаен характер с липса на компетентност“.

„Нашето правителство не умее да комуникира открито и искрено с обществото, което създава проблеми за страната. На първо място трябва да се поставя националният интерес“, изтъкна Плугчиева.

Дипломатът обърна внимание и на икономическата ситуация в Европа, която продължава да се влошава.

„Ако Европа смята, че ще излезе от кризите с нарушение на правилата и пренебрегване на солидарността, единството и равнопоставеността, това не предвещава добри времена. На 19 март предстоят ключови решения за съюзите в капиталовите пазари, инвестициите в ЕС и засилването на еврото чрез дигиталното евро“, допълни Плугчиева.