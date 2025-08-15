Шест сигнала за нападения на мечки от началото на август

Този месец са проверени шест сигнала за нападения на мечки, съобщи за БТА Екатерина Гаджева – директор на Районната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Смолян.

От началото на годината експерти от РИОСВ – Смолян се отзовали на 58 сигнала за набези от екземпляри от вида кафява мечка. При 51 от извършените проверки са установени щети от защитения вид върху селскостопанско имущество, а при седем от случаите не са събрани доказателства, че щетите са нанесени от мечка.

Екатерина Гаджева посочи още, че при последните два сигнала за убити три телета и една коза, подадени в понеделник от жители на селата Бърчево и Войкова лъка, община Рудозем, констатираните щети не са от защитения вид – мечка. Комисията, в която влизат представители и на съответното държавно горско стопанство, не установява доказателства, че животните са убити от мечка, добави Екатерина Гаджева.

Всички обстоятелства се документират чрез изготвяне на протокол, придружен от снимков материал на установените следи. По време на проверките експертите извършват оглед на пострадалите селскостопански животни и пчелини, констатирайки специфични следи от нападението - задирания, кръвонасядания, следи от зъби и други, както и следи от жизнена дейност - стъпки или екскременти)на хищници в близост до мястото на щетата.

Обръщаме внимание на стопаните, че за провеждане на процедурата по обезщетяване при нанесени щети от мечка, е задължително животите да бъдат регистрирани, каза още Гаджева.

0 / 0