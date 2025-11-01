IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Две катастрофи в страната, млада жена и моторист загинаха

Пътят Велико Търново – Русе временно е затворен

01.11.2025 | 13:35 ч.
Катастрофа със загинал на пътя Велико Търново – Русе е станала в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово в община Полско Тръмбеш, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР- Велико Търново.

Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е жената, шофирала лекия автомобил. Пътят е затворен, а автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.

Полицията добавя, че загиналата жена е на 29 години от Русенско, съобщава БТА.

При друг инцидент на пътя Пловдив-Калояново между два мотора има загинал мъж на 63 години. Инцидентът е станал около 10:30 часа на разклона за село Царимир, допълва БНТ.

Според очевидци, двата мотора са се движили един след друг. По неясни до момента причини вторият се блъснал в първия и водачът е загинал на място. Огледът продължава, движението в участъка е силно затруднено.

катастрофа затворен път Велико Търново жертва обходен маршрут
