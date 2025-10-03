IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дженифър Лорънс заложи на бретон за есента

Промяна за звездата

03.10.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Есента официално настъпи и явно голяма част от знаменитостите са решили, че това значи, че е време за нова визия.

Поредното доказателство е Дженифър Лорънс. 35-годишната актриса присъства на филмовия фестивал в Сан Себастиан, където промотираше новия филм, в който участва - "Die, My Love". И именно там показа новата си визия. От кадри в социалните мрежи виждаме, че звездата вече е с бретон.

Дженифър позира по рокля в модерния сиво-зелен нюанс, който е с един дълъг ръкав, един къс ръкав и голяма цепка. Но освен с перфектната си фигура, Лорънс впечатли и с прическата си. Тя вече е с бретон, който докосва веждите ѝ.

Русата ѝ грива е изправена, гладка и изглежда чудесно. Актрисата събра много комплименти за новата прическа.

звезди Дженифър Лорънс коса прическа бретон
