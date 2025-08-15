Украинец се опита да подкупи пътни полицаи във Варна

Украински гражданин на 40 години е опитал да подкупи пътни полицаи във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Автомобилът, шофиран от чужденеца, е бил спрян за рутинна проверка вчера в района на Аладжа манастир. Украинецът бил без документи за самоличност и такива на превозното средство и за да избегне наказание по Закона за движение по пътищата подхвърлил 100-доларова банкнота на проверяващите го.

Срещу него е образувано досъдебно производство, а материалите по случая са докладвани в прокуратурата. / БТА