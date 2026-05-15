Пеканов: Проблемите покрай еврото у нас са от безвремието и безвластието

Инфлацията в момента е основно предизвикателство за всички български граждани и виждаме, че през април България имаше най-високата инфлация в еврозоната. Това е изключително притеснително и неслучайно първата работа на новия кабинет на премиера Румен Радев беше да се предприемат стъпки по тази линия. Това коментира в студиото на "Панорама" вецепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов.

"Бяха внесени законопроекти за засилване на регулаторите – не такива, които са антипазарни, а такива, които ще засилят ролята на държавата, така че пазара да не бъде джунгла, както много често е било в България. Да, приемаме, че невидимата ръка на пазара е важна, тя трябва да бъде пазена, но трябва да си дадем сметка, че невидимата ръка на пазара, когато не бъде по някакъв начин контролирана и ако няма правила, тя може да пошляпва някой, на други да им прибира, и именно тук държавата трябва да се намеси, да регулира, както и да дава прозрачност по начин, по който се случва в западните страни. Там регулаторите имат силен, аналитичен капацитет, по начина, по който потребителите имат достатъчно информация, за да разбират какво се случва."

Като пример той зададе следния въпрос: "Защо някои стоки в София са по-скъпи отколкото във Виена?".

"Нямаме ясен отговор затова и ще работим, за да се спре ръста на цените, за да се усмири тази инфлация. Държавата трябва да си стои на мястото там, където има нужда. И в момента има нужда, защото всички виждаме нелоялни търговски практики, спекула… неща, които се случват, които българските граждани не могат да си ги обяснят. Всеки един в последните седмици се е оплакал от ръста на цените."

Според него проблемът не е само в големите търговски вериги, а и в малкия бизнес, където контролът е по-труден. Пеканов подчерта, че не става дума за репресии или антипазарни мерки, а за ефективна работа на регулаторите:

"Пак казвам, без репресии, без прекалено антипазарни мерки, но така, че регулаторите да са си на мястото, така че те да вършат това, за което са призвани."

Пеканов не пропусна да отбележи, че инфлацията се дължи на сбор от фактори. "Най-вероятно ще се наложи и фискална консолидация. Помпането на потреблението в последните години чрез постоянно повишаване на дълга не е нещо, което може да се задържи постоянно. Рано или късно сметката трябва да се плати. Имало е случаи, в които съм защитавал тази политика. Да, доходите трябваше да се вдигнат, но това отдавна излезе извън поносимите норми. При нас идва топката да оправим нещата и ще го направим", обеща вицепремиерът.

По думите му еврото е един от факторите, които са довели до повишаване на цените. "Със сигурност допринася и войната. Също и външните шокове", отбеляза Пеканов.

Според него проблемите покрай еврото са произлезли от безвремието и безвластието, в което се намираше България.