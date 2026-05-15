Опасна ли е концентрацията на власт в ръцете на премиера?

На фона на растящи цени и обществено напрежение управляващите подготвят сериозни промени в правомощията на КЗК и КЗП. Паралелно с това идва и другият сигнал - Румен Радев поема под лично наблюдение ключови ресори: МВР, отбраната, правосъдието, службите и външната политика.

"Президентът Радев си направи партия и той си държи партията. Това е партия, която възникна благодарение на неговата позиция. Няма особености", коментира Тихомир Безлов от Център за изследване на демокрацията в предаването на "Денят ON AIR".

Новият премиер е напълно прав да поеме контрола върху тези министерства, смята политическият анализатор проф. Захари Захариев.

"Ако обърнем внимание, става дума за направления в политиката, които си кореспондират едно с друго, и които до голяма степен са свързани с всички онези обещания, в името на които той дойде на власт и получи такава широка подкрепа", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Властта е нещо, което беше получено от Радев на гребена на грамадна вълна, която беше изпълнена с очаквания и същевременно е рискова позицията, в която се намира той, подчерта психиатърът д-р Любомир Канов.

"За мен феноменът Радев и неговата победа ми напомнят за гигантски дирижабъл, който се пълни с хора, които не произхождат от определена партия с традиции, а са доста случайни. Този дирижабъл може да се окаже изложен на течение, климатически и политически, и пълен въздух под налягане", анализира д-р Канов.

"Те са фактор, който се определя от производствените сили, от търсенето, предлагането. Ако някой се надява, че цените ще се понижат от законодателство, административни мерки, рекет - това няма да се случи. Цените няма да се понижат", категоричен е Райков.

Необходима ли е смяна на областните директори на МВР

"За съжаление, в България едно от нещата, които се случват с МВР, е, че областните директори се сменят почти при всяко правителство. Това се случва при всяка нова промяна. Обикновено започват и смени в приходната администрация. Можем да се опитаме да направим механизъм, който да се опита да професионализира МВР", заяви Безлов.

Захариев се съгласи, че до голяма степен областните шефове на МВР би трябвало да са гръбнакът на системата, който да не се сменя съобразно политическата конюнктура.

"Този подход трябва да се налага, да се намери подход и към другите министерства. Има служби, които са свързани и с политиката, която предлагала, особено един нов министър-председателя. Специално това важи с пълна сила за ДАНС", обобщи политическият анализатор.

Д-р Канов отбеляза, че в центъра на външната политика на страната се очаква да има тежест.

"Дефицитът е напълно ясно колко е. Въпросът е колко искаме да го признаем. Икономиката трябва да има повече капитал, повече добавена стойност, за да можем да разпределяме повече", отбеляза Райков.

Когато говорим за олигархичност, не бива да се забравя, че тя има и политически компонент. Нека да дадем традиционните 100 дни на Радев и новия кабинет, настоя проф. Захариев.