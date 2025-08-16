IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ново огнище се разгоря над село Илинденци, търсят се доброволци

Активните огнища са три

16.08.2025 | 09:03 ч. Обновена: 16.08.2025 | 10:49 ч.
Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три.

Към мястото вече са насочени екипи от горски, пожарникари и доброволци, на терен има повече от 60 човека. Вече са разположени хора по периферията на огъня, който се е разпалил последните часове, каза за БНТ инж. Иван Ризов, директор на ДГС Струмяни.

На места, където е възможно, гаси високопроходима техника. П

Продължава набирането на доброволци. Всеки, който иска да помогне може да се насочи към събирателен пункт, който се намира над село Илинденци, при отбивката за село Плоски. Доброволците трябва да бъдат подготвени с огнеупорни дрехи, ръкавици, маски и подходящи обувки.

