Британски аристократ обяви конкурс за съпруга, ще й плаща "заплата" от 50 хил. паунда

Тя обаче трябва да отговаря на някои странни условия

26.11.2025 | 12:18 ч. 28
Британски аристократ обяви конкурс за съпруга, ще й плаща "заплата" от 50 хил. паунда

Британски аристократ си търси съпруга, но има дълъг списък с изисквания към заинтересованите кандидатки.

79-годишният мъж не приема жени от държави, чиито имена започват с буквата "И" и на чиито знамена имат зелен цвят, пише британската преса. Бъдещата съпруга също така не трябва да е Скорпион, не трябва да пие алкохол или да взима наркотици. Дамата също така трябва да е "поне с 20 години по-млада" от него. 

Сър Бенджамин Слейд, който притежава няколко замъка и впечатляващо състояние, е обявил конкурс, за да намери съпругата на мечтите си. Но перфектната кандидатка трябва да отговаря на няколко необичайни условия.

Той предпочита кандидатки от Канада, Америка, Германия и Северна Европа.

"Това, което аз наричам подобни хора", обяснява британецът.

Също така, бъдещата му съпруга не трябва да е зодия Скорпион, да употребява наркотици или алкохол, да чете The Guardian или да е шотландка. Освен това, дамата трябва да е висока поне 1,68 м, да знае как да танцума бални танци, да играе бридж и табла, и да решава кръстословици.

Бъдещата дама също трябва да е физически силна, да ходи бързо и да плува. Тя също така трябва да може да управлява два замъка и да има правни и счетоводни познания, както и да е "поне с 20 години по-млада" от съпруга си.

"Данъкът върху наследството е 40%. Това е единственият начин да оставя всичко на жена си без данъци", обясни той основната причина за разликата във възрастта. "Не мога да застраховам 70-годишна жена, така че ни е нужна дама поне с 20 години по-млада."

Относно наследниците, сър Слейд обяснява:

"Мога да имам двама сина, трима биха били по-добре, но ако имам двама сина, ситуацията е уредена."

Идеалната кандидат трябва също да притежава разрешително за оръжие и още едно за пилотиране на хеликоптер. За всичко това партньорът в живота би получавал 50 000 паунда стерлинги годишно. "Заплата", която е малко над 4000 паунда на месец.

Сър Бенджамин Слейд живее в Maunsel House в Бриджуотър и твърди, че има активен социален живот, в който партньорката му трябва да се впише.

"Аз съм много общителен, трябва да имам някой, който да се вписва", казва той.

