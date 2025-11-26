Строителният бизнес генерира 4,2% от брутния вътрешен продукт

Строителният бизнес успя да генерира 4,2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за 2024 г., съобщиха от бранша.
Заетостта в строителството
"Строителството като сектор в икономиката е един от най-големите мултипликатори. Лев в строителството генерира до 2,4 лв. в икономиката. Над 30 са подбраншовете и секторите, свързани с отрасъла "Строителство". Създава се тласък на икономиката", заяви зам.-председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Асен Чавдаров пред Bulgaria ON AIR.
Той съобщи, че над 200 хил. души работят в строителството, а близо четвърт милион допълнителни работни места се създават.
По думите му голям дял от заетите в строителството са с нисък образователен ценз и социален статус. Браншът е сред малкото, които дават шанс на тези хора да намерят препитание, акцентира Чавдаров в "България сутрин".
Нужда от законодателни промени
Гостът отбеляза, че процесите в бранша може да станат по-предвидими - това би станало със законодателни промени и структуриране на бранша.
"Водим непрестанно диалог с местната власт и държавата. Това е най-регулираният отрасъл. Съгласувателните процедури траят с години. Регулаторната рамка трябва да бъде много добре балансиране, но браншът има нужда от повече стабилитет", обясни Чавдаров.
Стабилното и постоянно заплащане привлича работна ръка, наблюдава се ръст на заплатите в строителството, стана ясно още от думите му.
След влизане в Еврозоната ще работят в нова ситуация, каза гостът.
"Преди да се закупи един проект, трябва да се закупи земята. Тази земя неимоверно поскъпна, гоним европейските цени", подчерта Асен Чавдаров.
Тук е ролята на държавата да не може да се подходи с увеличение на цените, изтъкна гостът.
Тук е ролята на държавата да не може да се подходи с увеличение на цените, изтъкна гостът.

Надявам се да го няма елемента на презастраховане, защото това повишава цената на крайния продукт, обобщи Чавдаров.