И служителите от сектор земеделие поискаха по-високи заплати на протест

Служители на администрациите в сектор земеделие и горско стопанство излязоха на протест с искане за увеличение на заплатите за работещите във ведомства, които са второстепенни разпоредители на бюджетни средства. Протестът е организиран от Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

Заплатите на служителите в Министерство на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите са около 1500-1700 лева, което е много ниско, предвид квалифицирания труд, който извършват, заяви председателят на федерацията Анелия Иванова, която представлява държавните администрации в министерствата.

За бюджета за 2026 г. трябва да бъдат подсигурени допълнителни средства в размер на 65 226 000 евро за нови индивидуални работни заплати, допълни Иванова. Организаторите предложиха средствата да се разпределят по 14 4000 000 евро за Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, 15 633 000 евро за Българска агенция по безопасност на храните, 1 043 000 евро за Изпълнителна агенция по рибраство и аквакултури, 7 900 000 евро за Изпълнителна агенция по горите, 250 000 евро за Национална служба за съвети в земеделието и 26 000 000 евро за РИОСВ.

Протестът под надслов „За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите“ протича мирно. Протестиращите скандираха ,,Достойни заплати".

На мястото имаше чаши със засадени борови дръвчета, всяка от които носи името на парламентарен представител от всички парламентарни групи. "Ако не свършат нещо, поне да са засадили едно борче, за да има някаква полза от тях", каза Павел Чарийски, заместник-председател на Федерацията.

Преди два дни, специалисти и служители от РИОСВ-Велико Търново протестираха с искания за увеличение на заплатите с 20 процента, припомня БТА.