IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

И служителите от сектор земеделие поискаха по-високи заплати на протест

Възнагражденията варират между 1500 и 1700 лева

26.11.2025 | 12:42 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служители на администрациите в сектор земеделие и горско стопанство излязоха на протест с искане за увеличение на заплатите за работещите във ведомства, които са второстепенни разпоредители на бюджетни средства. Протестът е организиран от Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“. 

Заплатите на служителите в Министерство на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите са около 1500-1700 лева, което е много ниско, предвид квалифицирания труд, който извършват, заяви председателят на федерацията Анелия Иванова, която представлява държавните администрации в министерствата.

Свързани статии

За бюджета за 2026 г. трябва да бъдат подсигурени допълнителни средства в размер на 65 226 000 евро за нови индивидуални работни заплати, допълни Иванова. Организаторите предложиха средствата да се разпределят по 14 4000 000 евро за Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, 15 633 000 евро за Българска агенция по безопасност на храните, 1 043 000 евро за Изпълнителна агенция по рибраство и аквакултури, 7 900 000 евро за Изпълнителна агенция по горите, 250 000 евро за Национална служба за съвети в земеделието и 26 000 000 евро за РИОСВ.

Свързани статии

Протестът под надслов „За достойни работни заплати на работещите в администрациите, провеждащи държавните политики за устойчиво селско стопанство и продоволствена сигурност и контрол на околната среда и водите“ протича мирно. Протестиращите скандираха ,,Достойни заплати". 

Протест служители

На мястото имаше чаши със засадени борови дръвчета, всяка от които носи името на парламентарен представител от всички парламентарни групи. "Ако не свършат нещо, поне да са засадили едно борче, за да има някаква полза от тях", каза Павел Чарийски, заместник-председател на Федерацията.

Протест служители

Преди два дни, специалисти и служители от РИОСВ-Велико Търново протестираха с искания за увеличение на заплатите с 20 процента, припомня БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

служители сектор земеделие заплати протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem