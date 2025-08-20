Експерт: 30% от българите са енергийно бедни, а защита от държавата няма

30% от българските домакинства попадат в категорията на енергийно бедни.

"Това е постоянен процент от населението, които след разход за енергия имат доход под линията на бедност. Нямаме дългосрочни мерки, които да извеждат домакинствата от това състояние. Този разход е голям поради лошите жилищни условия и липсата на мерки за енергийна ефективност, които да обхващат по-голям процент от населението. Това включва разходите за отопление, осветление и подгряване на топла вода", коментира енергийният експерт от БАН доц. Теодора Пенева в "България сутрин".

Винаги първата стъпка е енергийна ефективност, а най-добрият вариант е изолация на сградата, съветва експертът. Доц. Панева уточни, че невинаги домакинствата имат възможност за такава инвестиция, тъй като тя е скъпа. В този случай може да се прави частична изолация и да се подменят уредите с по-свестяващи.

Пред Bulgaria ON AIR доц. Панева заяви, че процесът е бавен и не е масов, а също така зависи и от спестяванията на домакинствата.

"При либерализация на пазара е необходимо да има ефективни мерки за защита на енергийно бедните домакинства. Те могат да бъдат финансови или административни. Необходимо е да се въведат и двата механизма. Може да бъде разсрочено или отложено плащането на сметките за зимния период", заяви още Панева.

Според експерта последните няколко правителства не са имали желание за реформа и не премахват страховете, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия. Забавянето на реформата пък спира дългосрочните мерки.

"Не виждам защитата от страна на държавата. Социалният план за климата беше публикуван наскоро и там дори не беше заложена информационната система. Имаме непрозрачно управление на фондове в бъдещ период. Правителството отлага това, което трябва да се направи - да се заяви как ще се подпомагат домакинствата", подчерта доц. Пенева.

Според нея целта на намаляване на енергийната бедност не е процентът да спадне до 0, а как да си намали от 28 до примерно 22%. Как ние да станем енергийно независими, заключи събеседникът.

