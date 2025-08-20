Сушата не пощади и пчелите, медът сериозно ще поскъпне

Пчеларите тази година отчитат по-нисък доби на мед - между 40 и 50% по-малко. В предаването “България сутрин” Михаил Михайлов заяви, че очакванията са тази година добивите да бъдат дори по-малко от тези в сравнение с предходната.

“Имаме загуби между 40-50%, някъде стигат и 80%. Имахме регистрирани пчелини със 100% смъртност. Тази смъртност е основно от сушата миналата година. При пчелите трябва да измине известен период на развитие, за да могат те да бъдат в максималното си състояние и да осигуряват добиви", каза председателят на Обединен български пчеларски съюз

Михайлов подчерта, че тази година също се наблюдава голяма суша.

"Очакваме това да рефлектира догодина и да има висока смъртност. Безспорно пчеларите ще усетят удара. Смяната на валутата също ще даде отражение. Ще има завишение в цените, то е очаквано на база на ниските добиви, но и всичко поскъпва. Ако говорим за 1 кг мед или 980 грама, в зависимост от меда, билковият ще бъде около 15 лв. на дребно, а монофлорните медове - акация, липа, около 17 лв., мановият около 20 или над 20 лв. Нарастването е между евро, евро и половина", допълни инж. Михайлов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той добави, че възстановяването на пчелните семейства е трудно.

"Пчеларите, които участват по програми, трябва да доказват бройки, което означава възстановяване. От днес, 20 август, стартира прием за подпомагане по държавната схема "de minimis". За съжаление, то ще бъде на база броя пчелни семейства, които са документирани до 31 май тази година. Сушата е основната причина за това подпомагане, през април и май няма суша. Това подпомагане трябваше да е на база на есенните профилактични прегледи през 2024 година", обясни инж. Михайлов.

Той поясни, че проблемът с вноса с украинския мед е голям.

"Ако говорим за воюващата Украйна, годишно добивите са около 5-6 пъти повече, отколкото в България. Тя е най-големият производител в Европа, заедно с Турция, тя е и голям вносител. Влиза и китайски мед както през Украйна, така и през Гърция. Това определя и тази висока изкупна цена. От меда, който произвеждаме, 2/3 отива за ЕС, но също така и в трети страни. Тази 1/3, която остава, е за вътрешния пазар и вътрешна консумация", коментира той.

Председателят на Обединен български пчеларски съюз е уверен, че ще се справят с двойното етикетиране.

Гледайте целия разговор във видеото.