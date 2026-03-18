На 1 юли Duran Duran ще покорят Арена 8888 София

На 1 юли 2026 г. британската поп банда Duran Duran превземат Арена 8888 София. Обещано е, че това няма да бъде носталгично връщане назад, а мащабно, кинематографично изживяване.

Групата пристига в София в оригиналния си състав - Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър - рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Водещите международни медии са единодушни, че в момента Duran Duran се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавило класа, а не носталгия.

С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания, две награди "Грами", две "Брит" награди, две Ivor Novello отличия и приемане в Залата на славата на рокендрола през 2022 г., Duran Duran остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история.

Те създадоха единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала №1 в САЩ, работиха с визионера Дейвид Линч, а музиката им е семплирана от неизброими артисти. Албуми като "Rio" неизменно се нареждат сред най-значимите британски записи на всички времена.

В последния си проект "Danse Macabre" емблематичната британска четворка отново извлича светлина от мрака, съчетавайки нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри.