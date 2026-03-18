МС одобри критериите за отпускане на помощи за горива

Служебното правителство прие решение за предоставяне на допълнително финансиране на Министерството на труда и социалната политика за въвеждане на временна програма за компенсиране на домакинствата заради увеличените цени на горивата. Това съобщиха на брифинг в Министерския съвет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов и служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Програмата предвижда финансова подкрепа за физически лица в размер на 20 евро месечно като компенсация за разходите за транспорт, свързани с поскъпването на горивата след развитието на ситуацията в Близкия изток. Средствата ще се предоставят директно на гражданите чрез Агенцията за социално подпомагане, обясни Адемов.

За да получат помощта, гражданите трябва да отговарят на определени критерии. Основният е доходен – право на подкрепа ще имат лица със средномесечен брутен доход до 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. Като алтернативен критерий ще се използват и данните за 2024 г., когато средномесечният брутен доход трябва да е до 537,88 евро. Данните за предходната година се вземат предвид, тъй като кампанията за подаване на годишните данъчни декларации продължава до края на април и не всички доходи за 2025 г. са окончателно отчетени, обясни министър Адемов.

Допълнително условие е кандидатите да притежават моторно превозно средство, да са съсобственици или лизингополучатели.

Компенсацията ще се изплаща при определени пазарни условия, обясни още Адемов. Мярката ще се активира, ако в три последователни дни средната цена на дребно на бензин А95 или дизелово гориво в страната надвиши 1,60 евро за литър по данни на Националната агенция за приходите. Това ниво представлява приблизително 20% увеличение спрямо средномесечните цени на дребно. Максималният срок за действие на програмата е до 30 юни 2026 г., добави Адемов.

Очаква се мярката да обхване около 1,38 милиона души, като средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет по реда на разпоредбите, които позволяват финансиране на неотложни разходи.

Министърът на финансите Клисурски посочи, че програмата се основава на три принципа – подкрепата да достига до най-нуждаещите се, да се изплаща бързо и лесно и да се активира само при реална необходимост. Той припомни, че през 2022 г. компенсацията за горивата е била универсална – отстъпка от 25 стотинки на литър за всички потребители, докато сега помощта ще бъде насочена само към хората с по-ниски доходи.

Гражданите, които вече получават социални помощи чрез Агенцията за социално подпомагане, няма да подават допълнителни заявления. Останалите ще могат да кандидатстват онлайн или в офисите на агенцията, обясни Клисурски.

По думите му цените на горивата ще се следят ежедневно чрез данните от касовите бележки, които постъпват в реално време в Националната агенция за приходите. Така ще се отчита реалната цена, която потребителите плащат след отстъпки и промоции на бензиностанциите.

Към момента цените не достигат прага за активиране на мярката, отбеляза финансовият министър. По последни данни дизеловото гориво се продава средно за около 1,50 евро за литър, а бензин А95 – за около 1,35 евро. Той допълни, че правителството следи динамиката на цените, но не се ангажира с прогнози дали и кога прагът може да бъде достигнат.