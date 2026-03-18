Разполагат втора зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в Турция

Втора зенитно-ракетна система „Пейтриът“ ще бъде разположена в Турция, съобщи говорителят на Министерството на отбраната на страната контраадмирал Зеки Актюрк, цитиран от турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. Този път тя ще бъде изпратена като подкрепление в Адана (Югоизточна Турция). Системата е на съюзническите сили в Германия.

„Заедно с мерките, които взимаме на национално ниво, за да осигурим сигурността на гражданите и въздушното ни пространство, ще бъде разположена още една система „Пейтриът“ в Адана, която е изпратена от съюзническите Военновъздушни сили на Германия. Тя ще бъде разположена в допълнение на настоящата система „Пейтриът“, която е разположена (от 2015 г.) в Адана от Испания“, заяви говорителят на Министерството на отбраната на Република Турция.

Испания разположи своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ през 2015 г. в южния окръг Адана в защита на турското въздушно пространство от заплахи от Сирия. Преди Испания Германия, САЩ и Нидерландия също разположиха системи „Пейтриът“ в Турция, но по-късно ги изтеглиха. През 2015 г. Испания замени нидерландския контингент.

Допълнителните мерки идват, след като от началото на конфликта между Иран от една страна и Израел и САЩ от друга системите за въздушна и противоракетна отбрана на НАТО вече свалиха три ракети, които бяха изстреляни от Иран към Турция и които навлязоха във въздушното пространство на страната. Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, а третият – на 13 март. Ден след втория случай на прехваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в окръг Малатия.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)