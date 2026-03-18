Разкриха кражба на 50 агнета от животновъден комплекс в Сливен

Двамата извършители са задържани

18.03.2026 | 13:07 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Криминалисти от участък „Петолъчка“ към Областната дирекция (ОД) на МВР – Сливен разкриха кражба на домашни животни в рамките на по-малко от денонощие, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Разследването е започнало на 16 март след сигнал за откраднати 50 агнета от частен животновъден комплекс в землището на Сливен. По данни на собственика щетата възлиза на около 9000 евро.

В хода на предприетите действия са установени извършителите – двама криминално проявени мъже от община Сливен. Те са задържани.

Част от откраднатите животни са открити, иззети и върнати, като е възстановена и част от причинената имуществена щета, казаха за БТА от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

 

Тагове:

кражба на агнета Сливен животновъден комплекс
