За Великден: Български яйца има, родното агнешко не е достатъчно

Тази година около 20 000 български семейства няма да имат българско агнешко на великденската трапеза.

Липсата ще бъде компенсирана с внос, а причината, според експерти, е управленската политика на Министерството на земеделието и отказът за масова ваксинация на животните срещу шарка.

"Ще се лишим от българско агнешко в голяма степен.

Поне 20 000 семейства няма да имат българско агнешко на трапезата. Липсата ще бъде компенсирана с внос, благодарение на "политиката" на Министерството на земеделието миналата година с оглед на шарката по дребните и преживните животни и отказът да се ваксинират и да бъдат спасени. Ето докъде води това. Предупреждавахме, че с ликвидирането на животните не решаваме проблема, а само го удължаваме", каза председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев в "България сутрин".

Според председателя на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов, вместо еднократни помощи от по 20 евро, по-добре е целогодишно да се прилага диференцирана ставка с по-ниска цена за потребителите.

"При яйцата ситуацията е коренно различна – имаме достатъчно и дори изнасяме.

Цената, която получаваме от Западна Европа, е по-висока от тази в България. Има достатъчно яйца за великденската трапеза. Цените на яйцата не се влияят пряко от геополитическото развитие и цените на петрола. Може да има леко увеличение заради търсенето, но то ще бъде в разумни граници и по-скоро резултат на търговски решения, отколкото от производителите. В момента цената на яйце е около 20–23 цента", допълни Гълъбов за Bulgaria ON AIR.

Между 5 и 7 евро ще бъде цената на живо тегло, ако някой желае да купи агне директно от фермата.

В магазина цената ще бъде около 15–16 евро, уточни Караколев.

"Миналата година цените в магазините бяха около 14 евро, което означава увеличение с около 10%. Тенденцията е България да произвежда по-малко, отколкото консумира, което води до оскъпяване. Санкциите при нарушения са нищожни – 2 000 лв. глоба не плашат никого. Трябва да има нормативна база, която да гарантира за стоката с името на производителя. Разработили сме браншови стандарт, с който започваме да работим", обясни гостът.

По думите на Гълъбов, проблем са

недобрите търговски практики, които отнемат пазарен дял от коректните български животновъди.

"Докато създаваме механизми срещу нерегламентираните практики, некоректните търговци генерират големи приходи и са по-изобретателни. Най-важна е санкцията за потребителя – плащаме най-скъпия ток в Европа и след това получаваме минимално възстановяване. Това е популизъм", подчерта той.