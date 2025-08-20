Три села в Ардино със забрана да ползват водата за питейни цели

В три села от община Ардино – Бял извор, Падина и Жълтуша, е в сила забрана за ползване на водата за питейни цели и готвене, а причината - завишени стойности по показател “манган“, съобщи директорът на РЗИ д-р Виктор Кирчев.

Той обясни, че забраната за село Бял извор, кв. ”Диамандово“, е въведена преди близо две седмици, когато са установени резултатите от направените първи проби. За останалите две населени места забраната е от 19 август. Д-р Кирчев обясни, че наличието на манган е установено след сигнал за мирис на водата от 8 август. Още тогава е взета проба, а резултатите показват съдържание от 1800,0 µg/l (микрограма на литър) в пробата вода от чешма в центъра на Бял извор и 3820,0 µg/l в пробата вода от резервоара при норма 50µg/l.

“Незабавно сме предприели мерки и освен въведената забрана сме информирали и жителите на населеното място“, каза за БТА д-р Кирчев.

Директорът на РЗИ обясни, че оттогава периодично се вземат почти ежедневно проби, като резултатите показват спад на стойностите, но недостатъчен, за да бъде отменена забраната.

"Почти ежедневният мониторинг показва, че количествата на манган в питейната вода спадат, но се изисква време, за да се изчисти този елемент и от резервоара", обясни директорът на РЗИ. Той допълни, че забраната за ползване на водата за питейни цели и готвене ще остане, докато стойностите не влязат в норма.