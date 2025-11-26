ПОС терминали и банкомати спират временно на Нова година

В първите часове на новата 2026 година страната ни официално ще приеме единната европейска валута. Поради тази причина посрещането на Нова година е необичайно за хотелиери и ресторантьори, които още от първите минути трябва да работят и с двете валути.

Поради техническо прекъсване и пренастройване, за няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите - ще е необходимо време банковите системи да преминат към еврото. Ще можеш да се разплащаме само в брой

“Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ, съобщи председателят на ловешкото сдружение на ресторантьорите, хотелиерите и питиепродавците Петко Игнатов. Той добави, че някои от заведенията не са сигурни дали ще могат да се оправят в новогодишната вечер.

“От една страна се вдигат цените на програмите. Разходите постоянно се увеличават в заведенията за сметка на приходите”, добавя Игнатов.

Той подчерта, че клиентите са предупредени, че няма да могат да плащат на ПОС терминалите на 31 декември вечерта, заради което трябва да си носят пари в брой.

По думите му по-малките хотелиери изпитват затруднения. "Вече няма да могат рецепциите им да работят денонощно. Те казват, че по-добре да започнат да работят като квартири/апартаменти под наем, защото тогава разходите им ще са почти никакви или по-малко, отколкото да поддържат един хотел и персонал от 5-10 души – не е рентабилно", обясни Игнатов.

Според него на бизнеса ще се отрази и въвеждането на еврото, и вдигането на осигуровките с 2%.

Игнатов очаква 2026 година да е по-трудна за ресторантьорския и хотелиерския бизнес. “Има очаквания някои от заведенията да затворят окончателно, а други – да си дадат заведенията под наем, посочи Игнатов и добави, че основаната причина за това е бюрократична тежест.