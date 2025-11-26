Ще може ли ТЕЛК решенията да се отменят до 5 г. след издаването им?

ТЕЛК решения да се отменят до 5 години след издаването им - според пациентски организации такава мярка би довела до нови проблеми в системата.

"Според действащото законодателство такава възможност не съществува. Решението на ТЕЛК е акт, който, ако не бъде обжалван в срок от 14 дни, става окончателен. ТЕЛК е правна възможност, да отмениш със задна дата реализация на право противоречи не само на Конституцията, но и на цялото европейско право. Това е някаква юридическа шизофрения", заяви юристът адв. Георги Коев в "България сутрин".

Според него ще се зачеркнат цели основни принципи на правото.

"Със задна дата да искаш отмяна означава да искаш да се върнат пари. Това просто е невъзможно да се случи. Гуцанов лично се похвали, че се опитва да намали броя на социалните асистенти и на хората с ТЕЛК. Наскоро се въведоха електронните досиета и целия ред за придобиване на ТЕЛК беше променен. Това е извънредно законодателство, което противоречи на философията на правото. Санкции за чуждо недобросъвестно поведение", допълни адв. Коев за Bulgaria ON AIR.

Няма становище на здравния министър, обществен дебат и експертно мнение, категоричен е той.

"Може би се цели да се вдигне скандал, чрез който да не обръщаме внимание на скандалния бюджет. Най-вероятно ще изготвят допълнителна наредба и отново ще бъде ползвана за бухалки и корупция. Досега имаше възможност прокуратурата да се заеме. Пет години е давността за паричните задължения. Целта е да се попълни хазната от най-бедните", коментира адв. Коев.

По думите му ще задръстим съдебната система с ненужни дела, което ще доведе до осъждане на държавата.

"Давност има във всички законодателни системи. Ако държавата иска да си защитава правата, трябва да го прави по законен начин. Не може да го прави незаконно. Хората ще трябва да обжалват отмяната на ТЕЛК-а си. Надявам се, че ще има вето от президента и сезиране от прокуратурата, както и дела в ЕСПЧ. Не трябвало да има 71% ТЕЛК, защото хората получават повече пари. Затова масово дават по 68%. Тези 3% са доста пари", изтъкна адв. Коев.