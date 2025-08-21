Гуцанов: Осигуряваме 14 млн. лв. за оборудване и екипировка при бедствия

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че са осигурени 14 млн. лева за оборудване и екипировка за справяне с бедствията. “Средствата са осигурени по проект на Програма “Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР)”, каза на брифинг Гуцанов.

С отпуснатите средства ще се закупят дронове, лодки, облекла, които да са от полза на доброволните формирования, общините и Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. “Предвиждат се и обучения на доброволците, за да могат те по най-добрия начин да изпълняват своите дейности, обяви още Гуцанов.

“Като държава ние сме длъжни да им осигурим нужното оборудване, за да запазим живота и здравето им. Пожарникарите и доброволците са герои, каза социалният министър и изказа благодарности за тяхната работа. За нашето министерство е чест, че можем по някакъв начин да помогнем, за да бъдат преодолени бедствията”, добави Гуцанов.

По думите му част от техниката може да бъде закупена още до края на тази година, за да може българската държава да бъде в пълна готовност за следващия пожароопасен сезон.

Директорът на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов използва случая, за да изкаже също своите благодарности на доброволческите формирования и да благодари на държавата за отпуснатите средства.

“Вече мислим как да сме по-добре подготвени за следващия сезон и за тази цел тези средства ще бъдат инвестирани възможно най-целесъобразно, за да имаме по-модерно оборудване и за да намалим до максимална степен всички загуби и щети, които възникват всяка година заради пожарите“, обясни Джартов.

Той добави, че в страната има около 250 доброволчески формирования, подчертавайки, че с всяка година те започват да имат все по-активно участие и развитие.

Що се отнася до техниката на противопожарните служби, Джартов поясни, че тя не е толкова стара, колкото смятат хората, но като всяка техника и тя се амортизира. “На този етап имаме сключени договора за закупуването на 37 пожарни камиона от тежък тип и на 120 пожарни пикапа. Миналата година успяхме да закупим и шест дрона, така че те остават приоритет”.

Началникът на ГДПБЗН отхвърли твърденията, че пожарната разполага само със ЗИЛ-ове и беше категоричен, че “никога в историята си пожарната не е била толкова добре оборудвана“.

“Сезонът на пожарите вече започва по-рано и завършва по-късно. Ще има още пожари до края на сезона, предвид факта, че предстои и затопляне“, предупреди Джартов.