Порочен модел: На ключови позиции да се назначават удобни хора

Взаимодействие между институциите при определяна на шефовете на службите у нас няма. Комуникацията между институциите е нарушена от години.

“Комуникацията върви, когато интересите им съвпадат", коментира в "България сутрин" Димитър Марков, директор Правна програма в Центъра за изследване на демокрацията.

Той подчерта, че институциите се състоят от хора и няма съвършени правила, които да заместват решенията на хората в тези институции. “Най-добрият механизъм, който се оказва и голям проблем в България, е моделът на временно изпълняващия функциите”, посочи Марков.

Експертът е на мнение, че нещата буксуват. “Според няколко институции подобен модел не е легитимен, тъй като застрашава независимостта на съответната институция. Имаме нарушаване на принципите на непрекъсваемостта и легитимността", обясни Марков.

Пред Bulgaria ON AIR той определи като опасна тенденция политическият елит да вижда в модела на временно изпълняващия длъжността удобна вратичка да се поставят на ключови позиции близки хора на съответната партия. Така се избягва сложната законова процедура по назначаване на титуляр - често изисква гласове на опозицията или указ на президента.

Марков отбеляза, че в случаи като тези с главния секретар на МВР и ръководството на ДАНС президентът има възможност да не издаде указ до края на мандата си. Според него още по-голям би бил проблемът, ако правителството реши изобщо да не прави предложния и да бетонира изпълняващия длъжността.

"Това е много порочен модел, който плъзна в ключови институции в цялата страна. Институции, които са призвани да бранят вътрешния ред в страната", изтъкна Марков и добави, че най-абсурдният случай е с Комисията за противодействие на корупцията, която от една страна е в нелегитимен състав.

“От друга страна, един и същи орган е длъжен да разгледа номинирани членове и закриване на институцията, за която тези членове са номинирани", каза още Марков.

Гледайте видео с целия разговор.