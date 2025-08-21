Първан Симеонов: Протестите срещу еврото укрепиха властта

Съпротивата срещу еврото и срещу властта, като че ли укрепи перспективите им. Съжалявам да го кажа за тези, които са постъпвали искрено с протестите, но засега тези протести укрепват модела и властта, коментира в интервю пред БНР създателят на агенция "Мяра" социологът Първан Симеонов.

"Българите трябва да свикват с мисълта, че държавата е непоколебима за въвеждане за еврото. И протестите срещу еврото забързаха този процес. Западните ни партньори побързаха да ни вземат по-активно в еврозоната на принципа, "Ако не си с нас, си с Путин", допълни Симеонов.

В предаването "12+4" той коментира какви са обществените настроения, нагласи и страхове на хората, особено извън столицата, за поскъпването на стоки и услуги по отношение на влизането на еврото от 1 януари и 2026 г. Той се позова на данните от изследване на социологическата агенция "Мяра" и за да не бъде обвиняван, че налива "масло в огъня", социологът направи няколко уговорки.

"Анализът на данните е авторски продукт, който идва от мен и може да спорите с мен, колеги може да имат друга интерпретация. Първо, правя уговорката, че има песимизъм по навик, когато става дума за икономика и цени. Лошата новина се мултиплицира и винаги има негативизъм по инерция. Второ, темата много се завъртя, дори да се завърти и че няма повишение, когато думата "цени" се използва постоянно в медиите, мнозинствата наострят уши. Дори да не видят увеличение или да е само стотинка, ще го споделят с нашите анкетьори. Трето, има обективни данни, които сочат ръстове на инфлацията и разбира се политизацията", каза Първан Симеонов.

И призна, че съзнава за "наливане на масло в огъня" с тези данни:

"Не е съзнателно и доста мислих дали да публикувам този тип данни, но стана тема. Изследването е проведено от 31 юли 8 август сред над 800 души. Публикувах данните, защото стана тема, а целта на създаването на "Мяра" е да имаме бързи данни по обществено значими въпроси. Затова бързам да направя тези уговорки, защото така изисква изследователската коректност."

Близо две трети от българите държат да си останат у дома, ако не могат да се грижат за себе си, показва изследване на "Мяра"

Той съобщи, че демографската разбивка показва, че са най-големи притеснения – поскъпване, има при най-уязвимите групи – най-възрастните:

"Може би и ние като публични говорители да призовем хората да изоставят тези притеснения. Това, че потреблението бива стимулирано, показва, че се живее по-добре отпреди. Може да видите тези инфлационни механизми като пазарна последица в страната, а не само като потенциален ефект от еврото. Трябва да признаем, че не сме успели да убедим обществото."

Първан Симеонов предупреди, че говоренето ежедневно за поевтиняване, ако не е поднесено вежливо и с уговорки, може да предизвика допълнителна реакция и тя ще е "скърцане със зъби":

"Защото живеем в общество, което много е лъгано и е скептично, и има традиционно ниско ниво на доверие към официалните си говорители. Тук може да стане ефект снежна топка – негативно набъбване."

И допълни, че единственото, което трябва да се прави е повече информация и повече вежливост, без високомерие към хората, които се боят от еврото, щом се боят, имат право.

"Очаквано е да има съпротиви и ние трябва да се отнасяме вежливо, а не с насмешка и ехидност", съветва Симеонов.

Изследване на "Мяра" е направено от 31 юли до 8 август тази година сред над 800 души с финансиране от агенцията.